Murray se rinde Alcaraz y señala un aspecto clave en su juego: "Puede dar..."

El escocés reconoce que es un gran aficionado del estilo de Carlitos y recalca la gran facilidad que tiene para poder intentar cualquier tipo de golpe.

Andy Murray ha sido uno de los invitados de lujo en esta Laver Cup. La leyenda escocesa estuvo en el palco junto a Roger Federer en varios partidos y, tras el espectáculo, no dudó en rendirse a Carlos Alcaraz, la gran figura de Europa.

Murray se declaró 'fan' de Carlitos y reconoció que es un gran admirador de su juego: "Me encanta verle jugar. Tienen una personalidad fantástica, un carácter fantástico. Me encanta su estilo de juego. Puede dar cualquier golpe".

"Tiene una sonrisa en su cara cuando juega", aseguró también el exnúmero uno. Una característica de Carlos que cada vez resaltan más las grandes personalidades del tenis, especialmente, después de la derrota ante Ben Shelton en el US Open.

No hay que olvidar que le mundo del tenis se rindió al murciano por ir a saludar tras el partido al norteamericano con una sonrisa de oreja a oreja. La actitud de Carlitos en pista en sin duda envidiable y se ha visto reflejada también en el equipo Europa de la Laver Cup.

Alcaraz ha hecho de líder, de entrenador y de compañero en un equipo que se ha apoyado en él durante los momentos duros del torneo. Su victoria ante Fritz en la tarde del sábado fue crucial para que Europa terminara levantando el trofeo este domingo a falta de dos partidos por jugarse.

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