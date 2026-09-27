Cientos de ceutíes marchan hasta El Tarajal para reclamar el refuerzo de la frontera y protestar contra el Gobierno

Una manifestación llega hasta la frontera de Ceuta pidiendo la vuelta a la normalidad.

¿Qué ha pasado? Los manifestantes han finalizado su recorrido con una sentada a las puertas de la frontera del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos, justo donde a finales de julio accedieron miles de migrantes.

Cientos de ceutíes han salido a las calles para protestar contra la gestión del Gobierno en la crisis migratoria tras la entrada de más de 80.000 personas desde Marruecos a finales de julio. Bajo el lema "No es inmigración, es invasión", los manifestantes se reunieron frente a la Delegación del Gobierno y marcharon hacia la frontera del Tarajal. Cerca de un millar de personas participaron en esta movilización convocada por redes sociales, exigiendo mayor atención gubernamental. Durante la protesta, se escucharon gritos contra el delegado del Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, pidiendo su dimisión, y se denunciaron agresiones sexuales recientes. La manifestación concluyó con una sentada en la frontera y la lectura de un manifiesto reclamando fronteras seguras.

Cientos de ceutíes han vuelto a salir a las calles este domingo para protestar por la gestión del Gobierno de la crisis migratoria tras la entrada de más de 80.000 personas a finales de julio y la presencia de más de 10.000 migrantes en asentamientos o en otros recursos.

"No es inmigración, es invasión" es uno de los lemas que se podía leer en la pancarta que portaban en la cabecera central de esta manifestación, que se ha junto al edificio de la Delegación del Gobierno, para dirigirse hacia la frontera del Tarajal.

Cerca de un millar de personas, según los organizadores, han tomado parte en esta nueva movilización que se ha convocado a través de las redes sociales para reclamar una mayor atención por parte del Gobierno.

Durante la movilización se han escuchado gritos contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, así como contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien exigen su dimisión. También gritos en contra de las agresiones sexuales cometidas durante las últimas semanas. Con consignas como "no mas violaciones" o "no al patriarcado", los manifestantes también se preguntaron "donde está la Montero", en referencia a la ex ministra de Igualdad Irene Montero.

La manifestación a tenido dos puntos de salida. Una, con un tramo largo, desde la propia Plaza de los Reyes, y otra, recomendada para las personas con dificultades de movilidad, desde la Explanada de Juan XXIII, cercana a la frontera de El Tarajal.

Los manifestantes han finalizado su recorrido con una sentada a las puertas de la frontera del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos, justo donde a finales de julio accedieron más de 80.000 personas desde territorio marroquí. A la conclusión, se leyó un manifiesto en el que se pedía el regreso a unas fronteras seguras y a la situación anterior al estallido de la crisis migratoria.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido