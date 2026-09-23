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"Fue avergonzante"

Fernando Alonso señala los tres circuitos que la Fórmula 1 ha "asesinado"

El piloto de Aston Martin, que viene siendo muy crítico con el reglamento actual desde hace meses, ha afirmado que tres trazados históricos han perdido su magia.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Hay pocas voces más autorizadas que la de Fernando Alonso para hablar de la realidad de la actual Fórmula 1 con el nuevo reglamento que se ejecutó desde comienzos de temporada.

Bicampeón del mundo, más de 400 carreras disputas, 23 temporadas compitiendo en la máxima categoría... cuando el asturiano habla, el resto escucha.

Pero para Fernando y su futuro no solo vale con ser escuchado, sino que su discurso sirva para que se produzcan cambios reales que den otro tinte a la normativa.

En la previa del GP de Azerbaiyán, Alonso ha ido un paso más allá y ha afirmado que la F1 se ha cargado tres circuitos históricos con el nuevo reglamento.

"Silverstone, un circuito increíble que ya no es divertido, en Spa fue avergonzante ir por Eau Rouge o Suzuka en la 130R. Se han matado circuitos este año", ha señalado en declaraciones que publica 'Marca'.

Es por ello que, como él mismo ha asegurado, su futuro depende más de las modificaciones que puedan realizar Mohammed Ben Sulayem y Stefano Domenicali en la normativa que de las mejoras que traiga Aston Martin. Veremos.

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