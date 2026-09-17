¿Realidad o hipérbole? Checo Pérez señala hasta qué edad podría correr Fernando Alonso

El piloto mexicano tiene claro que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 podría seguir compitiendo "otros quince años más".

Durante el Gran Premio de España en Madring a Fernando Alonso literalmente le abrasaron con preguntas sobre su futuro.

El contrato del asturiano con Aston Martin vence al término de la presente temporada y es toda una incógnita no solo qué hará, sino cuándo lo anunciará.

Como él mismo afirmó, no tiene prisa y la clave serán los cambios en el reglamento y no la mejora de un monoplaza que está lejos de los puestos de cabeza.

A Checo Pérez, uno de los piloto más veteranos de la parrilla y amigo de Fernando, le preguntaron qué haría en su lugar.

"Es difícil, es difícil estar en esa situación. ¿Cuántos años tiene? 45... Yo creo que es una situación muy difícil, solo Fernando sabe lo que hará y tiene muchos sentimientos encontrados", arrancó.

Lo que el mexicano tiene claro es que por nivel, Alonso podría seguir hasta los 60 años: "Por un lado, quizás quiere hacer otras cosas, por otro lado, su pasión es lo que le encanta y podría estar haciéndolo otros quince años más".

"Pero también yo creo que en la vida cada quien tiene que tomar sus decisiones y tomar la decisión que más feliz te haga en la parte personal", añadió en declaraciones que publica 'Motorsport'.

"Yo creo que ya por la parte profesional obviamente todos sabemos lo que es Fernando y la decisión que tiene que tomar es la que más vale a él y a toda su familia", zanjó.