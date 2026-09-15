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"Consiguió que me sancionaran"

Ojo a cómo justifica Carlos Sainz su choque con Fernando Alonso en Madring

El piloto de Williams considera que "la naturaleza de esa curva siempre va a provocar este tipo de choques".

Fernando Alonso y Carlos Sainz Fernando Alonso y Carlos Sainz Redes

La primera edición del Gran Premio de España en el circuito de Madring quedó marcada en parte por el choque entre Carlos Sainz y Fernando Alonso y los reproches posteriores de ambos.

En la vuelta 12, ambos llegaron prácticamente emparejados a la curva 5 y el de Williams empujó al de Aston Martin contra el muro.

El asturiano se quejó por radio, y también ante la prensa, y el madrileño recibió una sanción de cinco segundos que el propio Fernando celebró.

Tras la carrera, Sainz justificó el choque señalando que se debe a "la naturaleza de esa curva siempre va a provocar este tipo de choques porque solo hay espacio para uno, no para los dos".

"La verdad es que no hay nada que decir. Es la naturaleza de esa curva cuando giras a la derecha y creo que se quejó por la radio, así que consiguió que me sancionaran. Como siempre pasa en estos casos", señaló en declaraciones que publica 'Soy Motor'.

"No puedes mirar el retrovisor mientras giras, hacer una curva a la derecha y después la izquierda ya que debes mirar hacia delante", añadió.

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