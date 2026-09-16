Del hat-trick de Raphinha a la pifia monumental de Szczęsny: el Barça golea al Racing y mete miedo

Los de Hansi Flick dejan en la lona al conjunto santanderino con un Raphinha estelar y un Cancelo en 'modo killer'. El penalti fallado por Lamine Yamal y la lesión de Joan García, las notas negativas.

Seis partidos, seis victorias, varias goleadas y a tres puntos del Real Madrid siendo líderes en solitario: así, en poco más de una línea, se podría definir el increíble arranque de temporada del FC Barcelona en Liga.

Pero en ese análisis faltaría la que posiblemente sea la pieza angular de este Barça 26/27 hasta la fecha: Raphinha.

Sin Lewandowski, el brasileño se ha apoderado de la punta de ataque a base de goles y este miércoles frente al Racing de Santander ha dado un recital bajo la lluvia.

Eso sí, la goleada de los blaugranas arrancó con un misil tierra-aire de Joao Cancelo que si siquiera pudo oler Agirrezabala.

Era el minuto 8 y ya se volvía a respirar aroma de goleada en el Camp Nou... y así fue. En el 25' Raphinha, desde los once metros, convirtió el primero de sus tres tantos.

Los santanderinos consiguieron recortar distancias cinco minutos después por medio de Gueye, pero antes del paso por vestuarios, con Cancelo de nuevo en el 36' y Raphinha en el 42', dejaron el partido visto para sentencia en el primer acto.

La primer nota negativa de los culés llegó de la mano de Lamine Yamal, que erró una pena máxima al borde del descanso.

Ya en la segunda parte, Flick dio entrada a Szczęsny después de que Joan García se lesionara tras resbalarse por la lluvia y con el polaco llegó la segunda y última nota negativa del encuentro para el Barça.

El guardameta, en el 65' con 4-1 en el marcador, se confío en exceso, retuvo el esférico con los pies en el área pequeña y Zabiri solo tuvo que presionarle y esperar el fallo para anotar el segundo del Racing y dar alas a su equipo.

Esas alas que apenas tardó dos minutos en cortar Raphinha nuevamente desde el punto de penalti. Ya en el 79', con los cántabros completamente desarbolados, Gabriel Jesús anotó el sexto y al filo del noventa Lamine Yamal se unió a la fiesta goleadora para poner el 7-2 en el luminoso. Tela cómo ha arrancado el Barça esta temporada...