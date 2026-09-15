Instan a Aston Martin a no renovar a Fernando Alonso: atención al motivo

Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1, considera que el equipo de Silverstone debería fichar a un piloto joven en lugar de renovar al asturiano con 45 años.

Con la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin como el tema más candente en la actualidad de Fórmula 1, Martin Brundle se ha metido de lleno en el debate.

Y lo ha hecho apoyando una corriente de opinión minoritaria que considera que el ovetense debería colgar ya el casco.

Y es que el expiloto de F1, en declaraciones a 'Sky Sports', ha señalado que el equipo de Silverstone debería suplir al bicampeón del mundo por un joven ya que el próximo mes de julio cumplirá 46 años.

"Si yo dirigiese Aston Martin me inclinaría por fichar un par de 25 años", ha señalado el británico.

"Nos encanta tenerlo, pero si yo fuera el equipo, estaría reconstruyendo la pareja de pilotos para la siguiente fase", ha añadido. Está claro que ni Alonso ni Stroll son de su agrado.