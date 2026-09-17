Un hombre intenta estrangular a su pareja delante de su hija menor y después se suicida en Málaga

Agentes de la Policía Nacional han destapado en Málaga un fraude a la Seguridad Social de más de 1.300.000 euros.

Los detalles La mujer se encuentra hospitalizada después de que los agentes que acudieron al domicilio la hallaran en parada cardiorrespiratoria y lograran reanimarla. Fue la hija, menor de edad, la que dio aviso al 112.

En Málaga, un hombre de 39 años se ha quitado la vida tras intentar estrangular a su pareja, en presencia de su hija menor, quien alertó a los servicios de emergencia. La mujer, de 35 años, fue encontrada en parada cardiorrespiratoria y trasladada a un hospital, mientras que el agresor se ahorcó tras el ataque. Las autoridades confirmaron que se trata de un caso de violencia machista y que ninguno de los implicados estaba en el sistema Viogen. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista, y en situaciones de emergencia se puede llamar al 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.

Un hombre de 39 años se ha ahorcado en su vivienda en Málaga tras intentar estrangular a su pareja, en presencia de su hija menor, que avisó a los servicios sanitarios de la agresión por la que la mujer permanece hospitalizada.

Fuentes policiales han indicado a EFE que se trata de un caso de violencia machista y que ninguno de los dos se encontraba en el sistema Viogen. Los hechos se han producido sobre las 18:00 horas cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso de una menor que alertaba de que un hombre intentaba estrangular a una mujer, por lo que alertó a 061 y Policía Nacional.

Los agentes que acudieron al domicilio, en la calle Leoni Benabú, hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación y coordinaron su traslado a un centro hospitalario.

De las primeras pesquisas se desprende que el hombre intentó estrangular a su mujer y que posteriormente se ahorcó y murió, hechos de los que alertó su hija menor de edad, según la Policía. La mujer, de 35 años, ha sido trasladada a un centro hospitalario de Málaga sin que haya trascendido su estado de salud.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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