Violencia machista
Un hombre intenta estrangular a su pareja delante de su hija menor y después se suicida en Málaga
Los detalles La mujer se encuentra hospitalizada después de que los agentes que acudieron al domicilio la hallaran en parada cardiorrespiratoria y lograran reanimarla. Fue la hija, menor de edad, la que dio aviso al 112.
Resumen IA supervisado
En Málaga, un hombre de 39 años se ha quitado la vida tras intentar estrangular a su pareja, en presencia de su hija menor, quien alertó a los servicios de emergencia. La mujer, de 35 años, fue encontrada en parada cardiorrespiratoria y trasladada a un hospital, mientras que el agresor se ahorcó tras el ataque. Las autoridades confirmaron que se trata de un caso de violencia machista y que ninguno de los implicados estaba en el sistema Viogen. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista, y en situaciones de emergencia se puede llamar al 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.
* Resumen supervisado por periodistas.
Un hombre de 39 años se ha ahorcado en su vivienda en Málaga tras intentar estrangular a su pareja, en presencia de su hija menor, que avisó a los servicios sanitarios de la agresión por la que la mujer permanece hospitalizada.
Fuentes policiales han indicado a EFE que se trata de un caso de violencia machista y que ninguno de los dos se encontraba en el sistema Viogen. Los hechos se han producido sobre las 18:00 horas cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso de una menor que alertaba de que un hombre intentaba estrangular a una mujer, por lo que alertó a 061 y Policía Nacional.
Los agentes que acudieron al domicilio, en la calle Leoni Benabú, hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación y coordinaron su traslado a un centro hospitalario.
De las primeras pesquisas se desprende que el hombre intentó estrangular a su mujer y que posteriormente se ahorcó y murió, hechos de los que alertó su hija menor de edad, según la Policía. La mujer, de 35 años, ha sido trasladada a un centro hospitalario de Málaga sin que haya trascendido su estado de salud.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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