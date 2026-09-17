Laporta: "Casablanca y Madrid son lo mismo, la final del Mundial 2030 debería de ser en el Camp Nou"

Tras conseguir la final de la Champions de 2029, el presidente del FC Barcelona quiere que la del Mundial 2023 también se juegue en el feudo blaugrana.

"No debería ser ni Casablanca ni Madrid"

Dónde será la final del Mundial 2030 es uno de los temas más candentes en la actualidad deportiva española en las últimas semanas.

Hace unos días, Fouzi Lekjaa, presidente de la federación marroquí, aseguró que el Gran Estadio Hassan II de Casablanca tendrá la final.

Este miércoles, su homólogo en España, Rafael Louzán, afirmó tener "clarísimo" que esta se jugara en suelo español ya que "es garantía de éxito".

Pues bien, tras golear al Racing, a Joan Laporta le preguntaron en 'SER Catalunya' dónde debería jugarse la final del Mundial 2030 y no pudo ser más tajante.

"No debería ser ni Casablanca ni Madrid, debería ser el Spotify Camp Nou. Casablanca y Madrid son lo mismo", afirmó el presidente azulgrana.

Cabe recordar que el Camp Nou, que cuando termine las obras tendrá una capacidad de 105.000 espectadores, ya acogerá la final de la Champions de 2029, motivo por el que Laporta también considera que se le debe dar la del Mundial.