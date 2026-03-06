Vuelve el frío: la borrasca Regina deja lluvias generalizadas y precipitaciones fuertes en el noreste y este

Los detalles La borrasca va a dejar avisos naranjas en Andalucía por fenómenos costeros y amarillos tanto en esa región como en otras 13 comunidades autónomas. Lo descensos de temperatura serán generalizados.

Regina ha traído de nuevo el frío y las lluvias a España. Después de unos días primaverales, las precipitaciones han regresado con el paso de una nueva borrasca que esta provocando chubascos generalizados y fuertes en el noreste, en la fachada oriental y en el Estrecho. Además, las temperaturas están experimentando fuertes descensos en el Cantábrico y rachas de viento en el norte en varios puntos de la Península.

Según ha informado la AEMET, se ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros en Andalucía, además de avisos amarillos tanto en esa región como en otras 13 comunidades autónomas por lluvias, nevadas, rachas de viento y oleaje.

Además, se prevén significativas acumulaciones de nieve en la cordillera Cantábrica, en el Sistema Central y en las sierras Béticas. Las precipitaciones, por su parte, serán abundantes en el Cantábrico, en el noreste peninsular y en las zonas aledañas.

Las lluvias pueden ser, según la Agencia Estatal de Meteorología, localmente fuertes en el norte, en el cuadrante noreste, en la fachada oriental y en el Estrecho. No se descartan tampoco en el centro, mientras que en el Mediterráneo podrán ir acompañadas de alguna tormenta ocasional.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.100-1.400 metros, incluso de forma puntual a 900 metros en el noroeste y tercio sur, con posibles acumulados significativos en la cordillera Cantábrica, Sistema Central y sierras Béticas y por encima de los 1.600-1.800 en el resto.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la península, de forma notable en el área cantábrica y la Ibérica norte, más ligera en Baleares; solo ascenderán ligeramente en el extremo oriental.

Predominarán los descensos en las mínimas en la mitad sureste peninsular y con pocos cambios en el resto.

