La radio de la esperanza de Fernando Alonso a Aston Martin: "Quizás llegue algo más..."

El asturiano dio un mensaje esperanzador para la escudería británica tras clasificar a la 'Q2' en Hungría por primera vez en la temporada.

Fernando Alonso comienza a ver la luz al final del túnel. Las mejoras de Aston Martin hacen efecto y sacan a los verdes del fondo de parrilla. En la clasificación del Gran Premio de Hungría, el asturiano consigue pasar a la 'Q2' por primera vez en el año.

El corredor asturiano dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo tras acabar la 'Q1', tal y como recogió la emisión oficial de la Fórmula 1: "Buen trabajo".

"Quizás llegue algo más en el siguiente set. ¡Vamos!", expresaba el bicampeón del mundo de F1 con optimismo sobre si había margen de mejora tras el pase a la siguiente tanda.

El ovetense saldrá en decimosexto lugar tras conseguir mejorar su intento de Q1. El de Aston Martin consiguió rebaja su marca por debajo del 1:20. Su registro final fue 1:19:8 quedándose a menos de una décima del Haas de Esteban Ocon. Hay motivos para la esperanza en el cuadro de Silverstone.

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