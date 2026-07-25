Alonso, con mejoras
F1 2026 hoy en directo: Clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Hungría con Fernando Alonso buscando dar la sorpresa.
¡¡TROMPO DE VERSTAPPEN!!
Ojo porque el Red Bull ha trompeado en la última curva.
LA RACHA DE MERCEDES, EN PELIGRO
Han hecho todas las 'pole position' de la temporada, pero hoy puede ser el día que se acaba la racha. Antonelli está 4º y Russell, 7º.
VUELTÓN DE HAMILTON
El inglés le mete una décima a Noris y tiene la 'pole' momentáneamente. Le ha metido dos décimas a Leclerc que está 3º. Ojo con el Ferrari.
OJO CON NORRIS
Se pone el McLaren primero con un 1:17:3. Por delante de su compañero Piastri y Verstappen.
TODOS A LA PISTA
Salen todos los coches a preparar su vuelta. Primer intento de dos. El primero que se lanza es el Red Bull de Verstappen.
ARRANCA LA 'Q3'
Llega la hora de la verdad. ¿Será la primera 'pole' de un coche que no sea Mercedes?
ALONSO SALDRÁ 16º
Se ha quedado muy cerca del Haas de Ocon. Se confirma el pasito adelante de Aston Martin.
- 11º Lawson
- 12º Gasly
- 13º Colapinto
- 14º Bortolero
- 15º Ocon
- 16º Alonso
Q2 CLASSIFICATION
Norris still the man to beat 💪
Brilliant effort from Lindblad 🙌#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/7oZDUAhZpl— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
SE SALVA ANTONELLI
Hace una vuelta discreta para acabar 8º. Susto para el líder del mundial. Norris hace el mejor tiempo.
OJO ANTONELLI
Le han anulado la vuelta al Mercedes y está en serio riesgo de caer. Puede ser una sorpresa total.
ALONSO MEJORA SU PRIMER TIEMPO
El Aston Martin ha puesto su último juego de blandos nuevos y asciende a la 10ª posición: 1:19:8. Tienen que hacer el tiempo el resto de coches.
ANTONELLI SE QUEJA
El líder del mundial dice por radio que no tiene agarre. De momento tiene el 2º mejor registro, a casi dos décimas y media de Lewis Hamilton.
TROMPO DE HADJAR
El Red Bull ha podido reincorporarse a la pista. La bandera amarilla parece que ha afectado a la vuelta del McLaren de Norris y el Ferrari de Leclerc.
¡COMIENZA LA Q2!
Y sale el propio Alonso el primero de todos a pista. Veremos cuál es el tope del Aston Martin.
¡¡FERNANDO ALONSO A Q2!!
Al límite, pero vale. El de Aston Martin se mete por primera vez en la 'Q2' esta temporada. En cambio, Sainz se queda de nuevo en la 'Q1'.
- 17º Bearmnan
- 18º Sainz
- 19º Albon
- 20º Stroll
- 21º Bottas
- 22º Pérez
New upgrades and Alonso delivers 👊#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/SzI9UC2Aik— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
¡ALONSO MEJORA SU TIEMPO!
Ojo porque Alonso tiene muy cerca su pase a 'Q2'. Está por delante de Bearman que marca la salvación.
ALONSO 12º DE MOMENTO
El Aston Martin hace el duodécimo mejor registro de la 'Q1'. Gran vuelta del asturiano en este primer intento. Eso sí, el Audi de Hulkenberg está a casi ocho décimas. Está justo delante de Colapinto.
NORRIS SE PONE PRIMERO
El McLaren hace un 1:18:277 le ha sacado más de tres décimas al Red Bull de Max Verstappen. Gran vuelta del ingés.
ANULADA LA VUELTA A SAINZ
Se marchó Carlos Sainz fuera de pista durante su primera vuelta lanzada. El de Williams entra a boxes de nuevo sin haber hecho una marca.
¡COMIENZA LA CLASIFICACIÓN!
Semáforo verde en el circuito de Hungaroring. Salen Carlos Sainz, Albon y el Cadillac de Bottas.
TODO PREPARADO EN HUNGARORING
En cinco minutos comenzará la clasificación del Gran Premio de Hungría. Todos los monoplazas, a punto para la sesión.
LAS MEJORAS DE ASTON MARTIN, A PRUEBA
Hasta 16 actualizaciones ha traído la escudería británica a Hungría. El equipo de Alonso y Stroll están obligados a dar un salto de calidad y dejar de ser undécimo coche. Durante los libres 3, Fernando registró tiempos similares a Haas y por delante de Williams y Cadillac. ¿Alcanzará el asturiano su primera Q2 de la temporada en Hungaroring?
MEDIA HORA PARA EL INICIO
Quedan 30 minutos para el inicio de la clasificación. Muchas incógnitas sobre quién puede llevarse la pole. El McLaren de Norris lideró los últimos libres previos a la 'quali', pero Lewis Hamilton parece estar con mucha confianza con su Ferrari. Tampoco hay que descartar a Leclerc y al Mercedes de Antonelli que busca enlazar su tercera 'pole' consecutiva.
SAINZ Y WILLIAMS NO SE ENCUENTRAN
Todo apunta a que el madrileño tendrá una complicada clasificación. El pase a la 'Q2' se prestará caro con la aparición de Aston Martin. Haas y Alpine también lucen más rápidos que la escudería británica.
ALONSO Y STROLL PROTAGONIZAN UN SUSTO
Alonso estuvo a punto de tocarse con su compañero de equipo en los terceros entrenamientos libres. Tuvo que bloquear neumáticos el asturiano para evitar el drama justo antes de la sesión de previa a la clasificación.
¡¡BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA!!
Mucha atención puesta en Fernando Alonso y su Aston Martin. El asturiano buscará meterse en la 'Q2' y certificar la mejora del rendimiento de un monoplaza que necesita ir cosechando resultados algo más positivos. Como candidatos a la 'pole', Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Lando Norris parece que podrían estar en la pelea por ocupar la primera línea de salida. Carlos Sainz, tras malas sensaciones en los libres, intentará sacar el máximo partido a un Williams que está yendo de más a menos esta temporada. ¡Todo preparado para que comience la emoción en Hungaroring!