F1 2026 hoy en directo: Clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

LAS MEJORAS DE ASTON MARTIN, A PRUEBA Hasta 16 actualizaciones ha traído la escudería británica a Hungría. El equipo de Alonso y Stroll están obligados a dar un salto de calidad y dejar de ser undécimo coche. Durante los libres 3, Fernando registró tiempos similares a Haas y por delante de Williams y Cadillac. ¿Alcanzará el asturiano su primera Q2 de la temporada en Hungaroring? Compartir en X

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MEDIA HORA PARA EL INICIO Quedan 30 minutos para el inicio de la clasificación. Muchas incógnitas sobre quién puede llevarse la pole. El McLaren de Norris lideró los últimos libres previos a la 'quali', pero Lewis Hamilton parece estar con mucha confianza con su Ferrari. Tampoco hay que descartar a Leclerc y al Mercedes de Antonelli que busca enlazar su tercera 'pole' consecutiva. Compartir en X

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