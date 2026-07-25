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Alonso, con mejoras

F1 2026 hoy en directo: Clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Hungría con Fernando Alonso buscando dar la sorpresa.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso Fernando Alonso Getty

LAS MEJORAS DE ASTON MARTIN, A PRUEBA

Hasta 16 actualizaciones ha traído la escudería británica a Hungría. El equipo de Alonso y Stroll están obligados a dar un salto de calidad y dejar de ser undécimo coche. Durante los libres 3, Fernando registró tiempos similares a Haas y por delante de Williams y Cadillac. ¿Alcanzará el asturiano su primera Q2 de la temporada en Hungaroring?

MEDIA HORA PARA EL INICIO

Quedan 30 minutos para el inicio de la clasificación. Muchas incógnitas sobre quién puede llevarse la pole. El McLaren de Norris lideró los últimos libres previos a la 'quali', pero Lewis Hamilton parece estar con mucha confianza con su Ferrari. Tampoco hay que descartar a Leclerc y al Mercedes de Antonelli que busca enlazar su tercera 'pole' consecutiva.

¡¡BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA!!

Mucha atención puesta en Fernando Alonso y su Aston Martin. El asturiano buscará meterse en la 'Q2' y certificar la mejora del rendimiento de un monoplaza que necesita ir cosechando resultados algo más positivos. Como candidatos a la 'pole', Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Lando Norris parece que podrían estar en la pelea por ocupar la primera línea de salida. Carlos Sainz, tras malas sensaciones en los libres, intentará sacar el máximo partido a un Williams que está yendo de más a menos esta temporada. ¡Todo preparado para que comience la emoción en Hungaroring!

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