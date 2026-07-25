El 'tenso' momento entre Alonso y Stroll en los libres del GP de Hungría que casi termina en accidente

El español y el canadiense tuvieron un 'encontronazo' en la tercera sesión de entrenamientos libres en Hungría. Todo terminó con Fernando teniendo que frenar bruscamente para evitar el choque.

Por primera vez en mucho tiempo, Fernando Alonso está sintiendo que su coche mejora. Las dieciseis modificaciones que ha sufrido el Aston Martin en el Gran Premio Hungría están dando resultados, o al menos eso es lo que reflejan los tiempos en los entrenamientos libres.

Fernando ha sido decimoséptimo en la última sesión. Este mismo sábado se celebrará la clasificación donde el asturiano podría tener opciones reales de meterse en la 'Q2'. La mejora ha sido sustancial, el Aston da la sensación de ya no ser el peor coche.

Williams y Cadillac parecen ocupar las últimas posiciones y Haas sería el próximo objetivo de la escudería de Alonso. En la tercera sesión de entrenamientos, Fernando y Lance Stroll, su compañero de equipo, han dejado un momento algo tenso que no ha estado lejos de acabar en accidente.

El bicampeón del mundo se ha visto obligado a frenar de manera muy brusca para evitar el impacto con el coche de Stroll. El canadiense había cerrado el paso a su compañero de manera algo extreña. Por fortuna, todo ha quedado en un susto y ambos pilotos pueden centrarse en mejorar con el Aston Martin.