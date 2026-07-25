Las mejoras funcionan: Alonso firma su mejor resultado del año en la clasificación de Hungría

El asturiano ha firmado una gran actuación en la 'qualy' llegando a superar la 'Q1' para certificar el mejor resultado en un sábado este año. Las mejoras del Aston han funcionado.

Fernando Alonso tiene motivos para sentir esperanza de cara a lo que queda de año y 2027. Las mejoras implantadas en el Aston Martin este GP de Hungría han tenido su efecto en el rendimiento del que estaba siendo el peor coche de la temporada.

Fernando saldrá decimosexto después de haberse metido en 'Q2' por primeraz vez en toda la temporada. La mejora con respecto a lo que estaba siendo el Aston ha sido sustancial aunque aún queda mucho camino por recorrer.

Lance Stroll no se ha adaptado tan bien al 'nuevo' Aston Martin y eso se ha traducido en que quede relegado hasta la vigésima posición, desde donde saldrá este domingo en la carrera. Más allá de los resultados, la sensación de la escudería británica es otra.

El intervencionismo de Adrian Newey a la hora de mejorar el coche ha dado sus primeros resultados. Un punto de inflexión que podría dar mucha confianza al equipo y, sobre todo, a Fernando Alonso en lo que queda de temporada y 2027, donde ya ha confirmado que correrá.