"Que p*** idiota": Antonelli carga duramente contra Sainz tras el accidente del Gran Premio Estados Unidos

El italiano estalló después de salirse de la trazada por un toque con el de Williams. Ambos estaban en la zona de puntos.

Carlos Sainz ha tenido un Gran Premio de Estados Unidos algo caótico. El español se encontró con la recompensa de ser tercero en la carrera al 'sprint' lo que le permitió sumar unos puntos tan inesperados como valiosos.

Sin embargo, toda la buena fortuna que tuvo en la carrera corta, le faltó en la carrera larga. El madrileño tuvo que despedirse al comienzo de la prueba de sus opciones de meterse en zona de puntos tras un accidente con Kimi Antonelli.

Carlos, que rodaba en novena posición, intentó adelantar al de Mercedes por el interior. Kimi cerró el hueco y la acción posterior ya fue con ambos fuera de la trazada. Sainz lamentó el impacto por radio con sus ingeniero dando a entender que Antonelli le había cerrado.

La versión del italiano fue mucho más intensa y agresiva. "Que p*** idiota", aseguró Kimi tras saber que sus opciones de firmar una buena carrera habían desaparecido por completo.

La reacción del 'rookie' fue cuanto menos llamativa, ya no solo por la gravedad del insulto, sino por la facilidad para faltar al respeto a un compañero llevando escasos meses en la competición.

Antonelli pudo continuar con la carrera a pesar de perder mucho tiempo pero Carlos si tuvo que abandonar por completo en un gran premio con muchos altibajos y que interrumpe, en cierta medida, la gran dinámica con la que llegaba el madrileño a Austin.