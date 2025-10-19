Carlos Sainz, a la expectativa tras su incidente: "No sé si saldré airoso, depende de su lectura..."

El piloto madrileño de Williams puede ser sancionado tras el incidente con Antonelli que le dejó fuera de carrera. El español defiende que es un incidente de carrera, aunque habrá que esperar la decisión de la FIA.

"No sé si es que no me ha visto..."

Carlos Sainz no ha podido demostrar todo el potencial de su Williams en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos. Tras un gran inicio de prueba, el español acabó chocando con Antonelli, quedándose fuera de combate.

El piloto madrileño ya había intentado ese adelantamiento unas vueltas antes y con éxito con Bearman. En esa segunda ocasión, Antonelli cerró la puerta, impidiendo el paso de Sainz, que bloqueó neumáticos y acabaron tocándose.

"La verdad que una pena porque venía muy rápido. Iba más rápido que los dos Mercedes de delante. Había hecho un adelantamiento parecido al de Bearman a principio de carrera. Lo he vuelto a intentar con Kimi y me ha sorprendido", señaló.

"No sé si es que no me ha visto y ha ido cerrando la puerta poco a poco. Cuando ya he visto que la cerraba es cuando he bloqueado el neumático de delante y nos hemos tocado. Parece un incidente feo desde fuera, pero desde dentro es algo que puede pasar en cualquier momento. No sé si saldré airoso, depende de su lectura", concluyó.