El minuto 'loco' del Getafe-Madrid: expulsión fugaz de Nyom y gol de Mbappé

El astro francés rompió la igualada tras una gran combinación con Güler. Segundos antes, Nyom había visto la tarjeta roja.

El Real Madrid estaba sufriendo tratando de superar el muro del Getafe. Bordalás dio entrada a Allan Nyom para reforzar defensivamente aún más al cuadro azulón. Lo que no sabía era que el zaguero camerunés no iba a durar más de un minuto sobre el terreno de juego.

Munuera Montero le mostró la tarjeta roja directa segundos después de entrar al campo. La jugada, un lance en el que el colegiado vio agresión del defensa azulón sobre Vinícius Jr. El cuadro local protestó mucho la decisión del colegiado.

El Getafe se iba a quedar con nueve tras la expulsión de Álex Sancris. Aún con dos jugadores menos que el Real Madrid, los de Bordalás tuvieron la oportunidad de igualar el tanto de Mbappé, pero apareció Thibaut Courtois.

El belga volvió a ser el salvador del Madrid con una estirada magnífica en la que era la última jugada del partido. Antes, Mbappé y Arda Güler se habían asociado para fabricar el único gol de partido. El francés culminó una gran jugada con un disparo que a punto estuvo David Soria de desviar.

El Madrid recupera el liderato, no sin sufrimiento, en uno de los campos más complicados de Primera División. Los de Xabi Alonso controlaron el partido pero estuvieron cerca de dejarse dos puntos ante un buen Getafe.

Los blancos se medirán a la Juventus en Champions el próximo miércoles antes de disputar el Clásico del domingo. Los de Bordalás, por su parte, visitarán el Nuevo San Mamés el próximo fin de semana.