El factible deseo de Carlos Sainz: "La carrera está muy abierta..."

El piloto español de Williams confía en poder mejorar su rendimiento de la clasificación para sumar buenos puntos en Austin.

Carlos Sainz se ha reencontrado completamente en los últimos Grandes Premios. El piloto español logró el tercer puesto en la carrera sprint y ha demostrado tener un muy buen ritmo en Austin.

Sin embargo, en la clasificación principal del fin de semana, el madrileño fue 9º, solo delante de Fernando Alonso en la Q3. El viento trastocó los planes del español de Williams, que tendrá que intentar remontar posiciones en la carrera.

"He hecho vueltas muy buenas desde la Q1 hasta la Q3. Desgraciadamente, este viento que veis ahora es el que nos ha penalizado un poquito a partir de la Q2, Q3... No hemos sido capaces de mejorar el tiempo de la Q1, casi, pero aun así han sido vueltas muy buenas y estamos novenos ahí junto a Bearman y Fernando".

"Habrá que ver los Ferrari y Antonelli cómo van mañana. Nuestro coche siempre tiende a ir un poquito mejor en carrera que en clasificación. La carrera veo que está muy abierta por una vez, porque en la Sprint ha habido más degradación de lo esperado con el neumático medio", señaló.

"La duda es el neumático duro, si va a ser un neumático lo bastante rápido en carrera o si es un neumático que desliza demasiado. Todo abierto. A ver qué pasa. Siempre solemos ir mucho más rápido en carrera que en clasificación. Con ese neumático blando siempre nos cuesta, así que sí que espero ir más fuerte mañana", concluyó.