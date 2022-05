Desde el Gran Premio de España celebrado el pasado fin de semana en Montmeló, la relación entre Fernando Alonso y Alpine parece haber cambiado drásticamente. Y no fue por un detonante en concreto, sino por las declaraciones que ambas partes dieron, destilando una posible separación al término de la temporada.

Si el asturiano aseguró en una entrevista exclusiva en 'Jugones' que estudiaría todas las opciones que le ofrezca la parrilla de Fórmula 1 para sentirse competitivo y tratar de volver a ganar, desde la escudería de Enstone no esconden su deseo de darle una "oportunidad" a Oscar Piastri, campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2 y actual piloto reserva.

De hecho, el bicampeón del mundo fue más allá y aseguró que no le importaría ser segundo piloto en escuderías 'top' como Red Bull o Ferrari como 'escudero' de Max Verstappen o Charles Leclerc.

De hecho, le llegaron a tachar de 'viejo' por dichas palabras, aunque Alonso hace oídos sordos y solo tiene un objetivo en mente: ganar. Por ello, y llegado el punto de abandonar Alpine, estas son las opciones de Fernando en la parrilla de Fórmula 1.

Red Bull

Con Max Verstappen como primer espada clara de la escudería de las bebidas energéticas, el único volante viable es el de 'Checo' Pérez, que finaliza contrato al término de la temporada.

Sin embargo, su llegada a Milton-Keynes es, cuando menos, utópica. Red Bull está encantado con el papel del mexicano y, además, Christian Horner, jefe del equipo, ya aseguró hace unas semanas que el ovetense no está en los planes de la marca. Opción prácticamente imposible.

Ferrari

Situación incluso peor que la de Red Bull. Charles Leclerc y Carlos Sainz, ambos con contrato hasta 2024, están cuajando una gran relación y la 'Scuderia' es firme candidata a alzarse con los Mundiales de pilotos y constructores.

El monegasco es la 'niña bonita' de los de Maranello, mientras que el madrileño aún tiene margen para explotar al máximo el potencial del monoplaza. Opción inimaginable para Alonso.

Mercedes

George Russell ha terminado de explotar con la marca de la estrella a pesar del pobre arranque del W13 esta temporada. El británico supera holgadamente a Lewis Hamilton, y ahí está la oportunidad.

Si llegados al último tercio de temporada Ferrari y Red Bull sacan un importante margen a Mercedes, y si el ex de Williams tiene una brecha reseñable sobre el heptacampeón del mundo, el de Stevenage podría considerar que es un buen momento para retirarse.

Ahí, en la ecuación de piloto joven y campeón del mundo, solo entrarían Fernando Alonso y Sebastian Vettel, aunque el rendimiento de ambos con coches de mitad de parrilla decantan la balanza en favor del asturiano. Opción complicada, pero no imposible.

McLaren

Posibilidad de peso para Fernando Alonso. Sería su tercera etapa con los de Woking en Fórmula 1 y mantiene una gran relación con Lando Norris, que llegó a ser su 'chico del café' en su último año como 'papaya'.

La opción radica en Daniel Ricciardo. El australiano, tal y como señaló de manera contundente Zak Brown, CEO del equipo, "no ha cumplido con las expectativas" y su salida al término de la temporada es cada vez más probable. Ahí, Alonso entra en escena por su buena relación con el jefe y su conocimiento del equipo... amén de que ya se disgregaron de Honda y el frustrante 'GP2 engine'.

Aston Martin

Lawrence Stroll, dueño de la escudería, bajo ningún concepto relevaría de su asiento a su hijo Lance, por lo que el único volante libre sería el de Sebastian Vettel.

El tetracampeón podría optar por retirarse al término de la temporada y, dado que Aston Martin ha fichado a muchos mecánicos de Red Bull en los últimos meses, la progresión del equipo se antoja positiva. Junto a McLaren y quedarse en Alpine, es la opción más realista.

Alfa Romeo, AlphaTauri, Williams y Haas

Fernando Alonso no quiere seguir en Fórmula 1 por el placer de correr. El bicampeón quiere su tercera corona y no se contentaría con un equipo que no tenga un proyecto ganador a corto-medio plazo y una infraestructura óptima para consumarlo.

Los 'filiales' de Ferrari y Red Bull, Alfa Romeo y AlphaTauri, serían un paso atrás, mientras que el proyecto de Williams es una auténtica incógnita y Haas está muy, muy condicionado por su situación económica tras la abrupta salida de Nikita Mazepin y Uralkali por la invasión rusa en Ucrania.

La tercera vía: Piastri fuera y Alonso dentro

No está todo roto ni mucho menos decidido entre Fernando Alonso y Alpine. En Enstone saben que no hay nadie como él a la hora de analizar y valorar el rendimiento del monoplaza, y podrían optar por ceder a Oscar Piastri un año a otro equipo.

Ahí se abre la posibilidad de Williams, donde ya se curtió Russell, debido a que Nicholas Latifi parece tener sus vueltas contadas en el 'Gran Circo' y Alex Albon podría 'ascender' a AlphaTauri.

Otra posibilidad estaría en Haas o Alfa Romeo. Mick Schumacher también seguirá en Fórmula 1, pero podría pasar a ser compañero de Bottas si Guanyu Zhou no se termina de adaptar a la categoría, o que el hueco que hipotéticamente pueda dejar el chino lo coja el australiano.

Por el momento, tan solo hay algo seguro: la fecha en la que se iniciarán las conversaciones entre Alpine y Fernando Alonso para negociar una renovación o una salida.

Te puede interesar:

- Fernando Alonso y Sainz brillan en el partido de las estrellas del GP de Mónaco con 'doblete' de Carlos

- Alpine abre la puerta a Fernando Alonso: "Tiene 41 años y Piastri 21, el momento del cambio llegará, pero él tiene que querer"

- Fernando Alonso cambiaría Alpine por Red Bull o Ferrari para ser 'escudero' de Verstappen o Leclerc