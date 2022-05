Cada día que pasa, el futuro de Fernando Alonso en Alpine se torna más oscuro. De hecho, el propio bicampeón del mundo de Fórmula 1 aseguró en la previa de Montmeló que vería con buenos ojos cambiar la escudería de Enstone por Ferrari o Red Bull, denotando su intención de cambiar de aires.

Esta decisión podría venir empujada por los planes del equipo francés de cara a 2023. Con Oscar Piastri, campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2, en la recámara y Esteban Ocon con contrato hasta 2024, parece que podrían estar 'invitando' al asturiano a bajarse del barco.

Está opción coge fuerza por lo que destilan las palabras de Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, este pasado fin de semana en Montmeló. El dirigente aseguró que "tenemos que buscar una solución para todos", pero posteriormente, en declaraciones a 'Marca', fue más explícito.

El italiano arrancó con una lluvia de halagos al ovetense: "Fernando es muy importante en el plan. Tiene mucha experiencia. Cuando tienes que hacer que el equipo crezca él es un poco el padrino. Además Fernando ha jugado la final de la Champions y la ha ganado. Él sabe lo que debemos hacer para ganar. Además no sólo tiene experiencia sino que tiene un nivel de exigencia muy elevado que ayuda al equipo a crecer".

Sin embargo, con Piastri desde la barrera, sabe que tarde o temprano deberán darle una "oportunidad": "Nosotros conjugamos la experiencia de Alonso con la juventud de Ocon y ahora entra Piastri. Es un reto encontrar un puesto para los tres. La solución no será 100% agradable para los tres. Pero nosotros consideramos que tenemos que dar una oportunidad a cada uno de ellos".

Seguidamente, De Meo llegó un pasó más allá y, de manera elegante, abrió la puerta a Alonso: "Nosotros tenemos que proteger a los tres pilotos y al que dicen que es un supertalento como Piastri. Fernando tiene 41 años y Piastri 21. El momento del cambio llegará. Fernando es una leyenda, no podemos decidir apartarle como si fuera un empleado más de Alpine, tiene que querer él también".

El motivo de una hipotética salida no sería su mala relación con Ocon, sobre la que el CEO de Renault cree que no hay otra igual: "Es una forma que la prensa tiene de chinchar, de meter el dedo en la llaga. A nosotros lo de que la prensa chinche no nos sirve. La relación entre Alonso y Ocon que hemos creado la temporada pasada no la hay igual en el paddock. Quizá la que tenían Lando Norris y Carlos Sainz".

"Nadie sabe cuando vas a ser campeón. Hay que ver la progresión. Hay fines de semana que vamos mejor y otros peor. Tres años para montar un equipo competitivo es lo normal. Red Bull o Mercedes cuando entraron, tardaron un tiempo", ha zanjado el dirigente, sembrando la semilla de la duda en el 'alonsismo' más acérrimo al 'Plan' de Alpine. Eso sí, el 'Plan' era volver a ganar... pero no necesariamente de azul y rosa.

