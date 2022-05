Antonio Lobato cree que Fernando Alonso y Alpine no irán de la mano en un futuro. El periodista pasó por los micrófonos de 'Radio Marca' para analizar la situación actual de Fernando Alonso en Alpine después del Gran Premio de España y sus posibilidades en el futuro más cercano.

"La sensación que me traigo de Barcelona es que poco a poco, los caminos de Fernando y Alpine se van separando. Fernando ya no tiene mucha confianza en que este equipo pueda ser con el que se pueda conseguir un título o luchar por cosas importantes. Y me da la sensación de que Alpine también se está distanciando", confesó.

"Cuando se habló con Luca di Meo y se le preguntó por el futuro de Fernando, porque viene de atrás, de cuando habló Laurent Rossi y no dejó claro el futuro de Alonso. Y Luca di Meo habló en la misma línea, que tenían que buscar lo mejor para los tres pilotos que tiene. Y eso no te lo esperas", añadió Lobato.

El decepcionante inicio del Mundial de Fórmula 1 por parte del piloto asturiano y la escudería francesa no ha cumplido con las altas expectativas a principio de temporada con 'El Plan'. "Lo único que queda del plan es Fernando. Es el único al que he visto ilusionado, con ganas de seguir en la batalla, de mejorar. Es lo único que queda", sentenció.

"Yo ya dije muchas veces que el plan lo tienen que formar muchas partes y no vale que solo empuje Fernando. Alpine tiene que hacer su parte del plan y no lo ha cumplido: el coche no es extraordinario, el equipo comete errores, no voy a hablar de las paradas porque hacerlas de más de cinco segundos en cada carrera no es una buena idea... Y la relación se está enfriando", agregó.

Las modificaciones sufridas de cara a este año no han ofrecido los resultados esperados. "En Alpine ha habido muchos cambios, de personas importantes que se han ido. Son cosas que no te hacen tener buenas vibraciones. Tengo la sensación de que Alonso se va a buscar la vida lejos de Alpine", concluyó el periodista.

Además, el propio Fernando Alonso ya ha hablado de otros equipos en 'Sky Sports'. "Creo que puedo volver a ganar, por eso sigo corriendo. Siempre existe la esperanza de que un año tendré el paquete y todo junto para luchar por un campeonato y todavía me siento competitivo y rápido", reconoció haciendo referencia a Red Bull o Ferrari.

El piloto asturiano no dudaría a la hora de fichar por estas escuderías y convertirse en el escudero de Max Verstappen o Charles Leclerc: "Sí, claro que me iría. Creo que, al final, no hay muchos pilotos número uno o dos en ningún equipo ahora mismo y los equipos necesitan que ambos pilotos trabajen juntos para mejorar el coche".

"Sobre todo con las reglas nuevas todavía aprendes mucho de cada vuelta que completas y debes trabajar para tener un coche mejor, un paquete mejor, así que veremos cuáles son las posibilidades en los próximos años", concluyó el bicampeón del campeonato del mundo de Fórmula 1.

Y la realidad es que desde Alpine también abren la puerta de salida a Alonso. "Nosotros conjugamos la experiencia de Alonso con la juventud de Ocon y ahora entra Piastri. Es un reto encontrar un puesto para los tres. La solución no será 100% agradable para los tres. Pero nosotros consideramos que tenemos que dar una oportunidad a cada uno de ellos", confesó Luca de Meo.

"Nosotros tenemos que proteger a los tres pilotos y al que dicen que es un supertalento como Piastri. Fernando tiene 41 años y Piastri 21. El momento del cambio llegará. Fernando es una leyenda, no podemos decidir apartarle como si fuera un empleado más de Alpine, tiene que querer él también", sentenció el CEO del Grupo Renault.