El alcalde de Torre-Pacheco llama a la calma y critica las las convocatorias en redes: "Que no venga gente de fuera a resolver los problemas"

¿Qué está diciendo? "Yo le pido ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los gobernantes. Que si que si hay que modificar las leyes, que se modifiquen y que si hay que traer más policía que la traigan. Pero no creando violencia", confiesa Pedro Ángel Roca.

Tras la tercera noche de disturbios y violencia en Torre-Pacheco (Murcia), que ha obligado a un gran despliegue policial ante los llamamientos en redes sociales de llevar a cabo "cacerías" contra la población migrante, el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca, confiesa para Espejo Público cómo están los ánimos entre los vecinos.

"Esto no ha ocurrido nunca. Estos disturbios nunca han pasado en nuestro pueblo. Es cierto que hemos crecido mucho con la migración, en los últimos años, por la agricultura. Y nos gustaría que se nos conociera por ello y no por estos disturbios y esta violencia", afirma el dirigente.

Añade, no obstante, que "sí tienen delincuencia" en el pueblo y que, por ello, "estamos demandando desde hace tiempo más Guardia Civil, como en cualquier otro pueblo del entorno". Ante esto, la presentadora Lorena García le pregunta: "Pero, ¿usted asocia este aumento de violencia, que ha comentado, con la migración?".

Según explica el alcalde, "aquí hay una delincuencia juvenil. Y está claro que hay un porcentaje de migración muy alto, de jóvenes migrantes, de un colectivo. Tenemos delincuencia y esto es lo que nuestra policía está intentando controlar, y pedimos ayuda también a la Guardia Civil porque es necesaria para poder controlar la delincuencia". En este sentido, insiste en que, "al margen de robos que pueda haber, hay una delincuencia que creo que es el caldo de cultivo y el malestar de los vecinos".

Del mismo modo, Roca aclara que "no pide violencia para combatir la delincuencia", ya que, dice, para eso están las leyes: "Otra cosa será que se tengan que reformar para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tengan un mejor respaldo para atajar esa delincuencia, pero no atacarla con violencia".

Las dos peticiones del alcalde

Sobre si se conoce a las personas que están provocando los altercados y acuden al barrio de San Antonio, donde reside principalmente población migrante, o si se trata de grupos ultras venidos de fuera, el alcalde señala que, según le informa la policía, el sábado llegaron personas de otros lugares ("no sé el calificativo que pueden tener esa gente que viene de fuera", reconoce) y que la participación de vecinos del municipio es, en todo caso, testimonial.

"Hay un colectivo migrante que se pone enfrente y pido que no respondamos, que ese grupo de migrantes no responda, que nos tranquilicemos todos. Vamos a intentar que esto pase. El despliegue policial está respondiendo muy bien y consigue que no confronten los dos grupos. Al principio hay tensión, pero ya después, sobre las 02:00, tenemos una noche normal", asegura.

A pesar de ello, continúa el alcalde, "los vecinos tenemos miedo de que llegue la noche otra vez. Por ello, le pido a la gente que no hace falta que venga a ayudarnos, que no queremos que vengan a ayudarnos. Yo le pido ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los gobernantes, que si hay que modificar las leyes, que se modifiquen, y que, si hay que traer más policía, que la traigan. No creando violencia. Ya hay un dispositivo policial muy bueno".

Así, el alcalde resume y concluye en dos sus peticiones principales. Por un lado, que no venga gente de fuera a resolver los problemas del municipio, y por otro, "que el colectivo inmigrante, que también se está manifestando en la otra parte, no responda y se vayan a sus casas".

"Ahora hay un dispositivo que funciona. Ya estamos hablando del día después. Yo quiero más presencia policial para poder atajar esa delincuencia. Lo que queremos es vivir tranquilos", concluye Roca, evitando pronunciarse sobre las declaraciones de Vox, que "ha llamado a la deportación de todos".