La broma de Sinner a Carlos Alcaraz por su corte de pelo

Durante una entrevista previa a las ATP Finals, al italiano le preguntaron por el estilo del murciano... y no pudo ser más sincero.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tuvieron una entrevista mano a mano con la 'CNN' antes de las ATP Finals.

Los dos mejores jugadores del mundo, que ya están clasificados para semifinales sin haber disputado el tercer partido de la fase de grupos, tocaron muchos temas como su rivalidad, pero también hubo lugar para las bromas.

Cuando al italiano le preguntaron si le servía de inspiración el corte del murciano, este no pudo ser más sincero.

"Me gusta este pelo despeinado", replicó el de San Cándido antes de bromear con el estilo de su rival.

"Me gusta así con el blanco y negro, además está bien porque estamos en Turín, puedes animar a la Juventus", afirmó entre risas Jannik.