Newey no se moja sobre las opciones de Alonso con Aston Martin en 2026: "La respuesta más sincera..."

El gran ingeniero de Aston Martin dice que siguen en "un periodo de transformación" y que no puede dar un pronóstico de cara al año que viene.

Adrian Newey no quiere decir cuál es el objetivo de Aston Martin para 2026, cuando las nuevas normas aterricen en la Fórmula 1. Es la gran esperanza de Fernando Alonso, pero el gran ingeniero prefiere ser cauto. Reconoce que están en un "periodo de transformación" como equipo.

Lo dice en una entrevista publicada por la escudería de Silverstone: "La respuesta más sincera es que no tengo ni idea, estamos en un periodo de transformación como equipo".

"Hemos crecido rápidamente. Es una fase de asentamiento, hemos crecido mucho en números. Ahora tenemos que tranquilizar a todos, hacer que trabajen bien juntos. Nunca he dicho 'ahora vamos a lograr esto'. La satisfacción viene de trabajar juntos para progresar y si lo logramos en 2026, será el primer paso", explica el ex de Red Bull.

La presión es máxima por los plazos: "Estamos bajo mucha presión para la entrega de las principales piezas arquitectónicas del coche. La caja de cambios, el chasis, la suspensión delantera y trasera... y hay que tenerlas listas a tiempo para los test del mes de enero".

"En trance"

Newey sigue trabajando en cuál será el "concepto" del coche. Le está dedicando mucho tiempo: "La verdad es que estoy dedicando más tiempo del que me gustaría, alrededor del 50% en la mesa de dibujo o mirando los CFD, los programas de dinámica. Intento asegurarme de que estamos creando un concepto con el que todos estemos satisfechos".

En varias ocasiones ha hablado de estar "en trance" diseñando el monoplaza: "En los últimos tres o cuatro meses, desde que me uní al equipo, mi esposa se queja de que estoy en trance de diseño. Entiendo lo que quiere decir con que no veo claramente ni la derecha ni la izquierda y que probablemente no soy muy sociable".