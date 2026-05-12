El récord de Novak Djokovic que Jannik Sinner busca romper en el Masters 1000 de Roma

El italiano está a una victoria de igualar y a dos de superar la marca de 31 victorias consecutivas de Djokovic. Además, si gana el torneo, habrá ganado todos los Masters 1000 del circuito ATP.

Jannik Sinner está a punto de hacer historia. Después de lograr ganar cinco Masters 1000 consecutivos (París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), el tenista italiano busca triunfar en el torneo celebrado en su país natal. De esta forma, el número uno del mundo se alzaría con todos los Masters 1000 del circuito ATP.

Sin embargo, más allá de lograr dicha proeza. El de San Cándido ansía romper un récord imposible. En concreto, Sinner busca en Roma superar el número de victorias consecutivas en Masters 1000 de Novak Djokovic.

La racha del tenista serbio es de 31 triunfos consecutivos. Un registro que parecía improbable de batir, pero que el italiano está a una victoria de igualar y a dos de superar. Por el momento, con su último éxito en la capital de Italia ha sobrepasado a Roger Federer, el cual contaba con 29 victorias consecutivas.

Este martes a las 15:00 hora española, Sinner se enfrentará a su compatriota Andrea Pellegrino, número 155 del ranking ATP, en los octavos de final del Masters 1000 de Roma. En caso de salir vencedor, empataría con Djokovic; sería en su partido contra Andrey Rublev o Nikoloz Basilashvili, donde rompería la marca de 'Nole'.