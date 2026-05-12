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A un paso de la compra definitiva

Sergio Ramos firma el principio de acuerdo para comprar el Sevilla

Sólo falta certificarlo en notaría para que el acuerdo se dé por cerrado de manera definitiva, según ha contado Gonzalo Tortosa en 'El Chiringuito'.

Sergio Ramos, durante un partido con el SevillaSergio Ramos, durante un partido con el SevillaAgencia EFE

Sergio Ramos está a un paso de hacerse definitivamente con el Sevilla FC como propietario. Según ha informado 'El Chiringuito', este lunes se ha celebrado una cumbre entre el exjugador y la junta de accionistas del club hispalense para cerrar los últimos flecos de la venta.

Tras firmar el principio de acuerdo para la compra, sólo faltaría certificarlo en notaría para que todo quede cerrado.

Martín Ink, socio de Sergio Ramos, se mostró muy optimista en la mañana de este martes a su llegada a la reunión: "Sí, está todo bien. Va todo bien".

El visto bueno de LaLiga

LaLiga y el Consejo Superior de Deportes deberán dar el visto bueno a una operación que debería confirmarse en los próximos días.

Mientras, en lo deportivo, el Sevilla lucha por salvar la categoría. Es decimotercero tras su victoria contra el Espanyol (2-1) con tres puntos por encima del descenso. Quedan tres jornadas clave para el futuro de un Sevilla que ya está en las manos de Sergio Ramos.

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