El elogio de un piloto español a Jorge Martín: "Adelanta como si llevara una MotoGP contra una Moto2"

Raúl Fernández, piloto de Trackhouse Racing MotoGP, ha resaltado la facilidad del campeón del mundo para sobrepasar al resto de pilotos con su moto. A su vez, lamenta no poder hacer lo mismo.

Apriliacontinúa dominando en MotoGP. El equipo italiano ha vuelto a cosechar una victoria en el GP de Francia, esta vez con Jorge Martín como el ganador de la carrera, y el Mundial se pone a favor de los de Noale con Marco Bezzecchi y Martín a la cabeza. El piloto español dominó la carrera hasta tal punto que sus rivales se sorprendieron al ver la superioridad con la que corría su moto respecto al resto. En concreto, Raúl Fernández, piloto de Trackhouse Racing MotoGP, elogió a 'Martinator'. "Si ves la carrera, parece superfácil adelantar con nuestra moto. Sobre todo Jorge Martín y Ai Ogura, parecía que iban en una MotoGP y el resto en una Moto2", recalcó Fernández tras la carrera en declaraciones recogidas por 'Motorsport'. A pesar de la superioridad de las motos de ambos pilotos, Raúl lamentó que su moto no fuese tan rápida como la de Martín y Ogura. "Pero en mi caso no es así. En mi caso, estoy luchando para intentar adelantar en todas las curvas", añade el piloto madrileño.

"Estoy intentando dar lo mejor de mí. Pero cuando estoy a menos de tres o cuatro décimas [del rival], me siento superincómodo con el neumático trasero", concluye Fernández.