Ahora

"No es el Márquez que conocemos"

¿Cuánto tiempo necesita Márquez para "volver a ser competitivo"? El análisis de un ex de MotoGP

Carlo Pernat, representante de pilotos, prevé que el vigente campeón tardará varias carreras en volver a su mejor nivel tras su regreso a la competición, una vez se recupere de la lesión.

Marc Márquez GP Francia 2026Marc Márquez GP Francia 2026Getty Images

El Mundial de MotoGP se vuelve a complicar para Marc Márquez. A pesar de que todo apuntaba a que el vigente campeón estaba cogiendo ritmo de cara a remontar en la clasificación, una nueva lesión ha surgido. A raíz de su caída en la carrera sprint del sábado en Le Mans, el ilerdense se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho.

Esta lesión en el GP de Franciaapartará al piloto de Ducati por unas semanas de la moto, por lo que perderá la posibilidad de alcanzar a las Aprilia. Acerca de la lesión de Márquez, su recuperación y su posterior regreso, ha hablado Carlo Pernat, agente de MotoGP.

"Este, de hecho, no es el Márquez que conocemos. El sábado demostró su talento una vez más con una vuelta monstruosa. Creo que es una operación importante para comprender realmente el estado del hombro e intentar recuperarlo por completo", reflexiona el ilerdense acerca de la situación del piloto español en declaraciones a 'GPONE'.

Incluso, Pernat cree que Marc tardará en mostrar su mejor imagen varias carreras después de su regreso a la competición. "Creo que necesitará al menos dos o tres Grandes Premios antes de volver a ser realmente competitivo", añade Carlo.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del brote de hantavirus, en directo | La OMS aplaude la gestión de España y recomienda "supervisión estricta" de los casos sospechosos de hantavirus hasta el 21 de junio
  2. Ayuso tira de manual de victimización y acusa a Sheinbaum y a Sánchez de ponerla en "peligro" en México
  3. El Gobierno aprueba el proyecto de ley que limita la gestión privada de la sanidad a casos "excepcionales"
  4. El alcalde de Adamuz afea a Juanma Moreno la "utilización política" del accidente en campaña: "La ayuda llegó tarde"
  5. Guerra en Irán, en directo | Trump se plantea reanudar la guerra de Irán
  6. Cuatro comunidades utilizarán detectores de frecuencia en Selectividad para localizar a los alumnos que copian con IA