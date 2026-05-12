¿Cuánto tiempo necesita Márquez para "volver a ser competitivo"? El análisis de un ex de MotoGP

Carlo Pernat, representante de pilotos, prevé que el vigente campeón tardará varias carreras en volver a su mejor nivel tras su regreso a la competición, una vez se recupere de la lesión.

El Mundial de MotoGP se vuelve a complicar para Marc Márquez. A pesar de que todo apuntaba a que el vigente campeón estaba cogiendo ritmo de cara a remontar en la clasificación, una nueva lesión ha surgido. A raíz de su caída en la carrera sprint del sábado en Le Mans, el ilerdense se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho.

Esta lesión en el GP de Franciaapartará al piloto de Ducati por unas semanas de la moto, por lo que perderá la posibilidad de alcanzar a las Aprilia. Acerca de la lesión de Márquez, su recuperación y su posterior regreso, ha hablado Carlo Pernat, agente de MotoGP.

"Este, de hecho, no es el Márquez que conocemos. El sábado demostró su talento una vez más con una vuelta monstruosa. Creo que es una operación importante para comprender realmente el estado del hombro e intentar recuperarlo por completo", reflexiona el ilerdense acerca de la situación del piloto español en declaraciones a 'GPONE'.

Incluso, Pernat cree que Marc tardará en mostrar su mejor imagen varias carreras después de su regreso a la competición. "Creo que necesitará al menos dos o tres Grandes Premios antes de volver a ser realmente competitivo", añade Carlo.