Starmer descarta dimitir pese a las presiones de los suyos: "El país espera que continuemos gobernando"

Los detalles Los malos resultados de los laboristas en las últimas elecciones locales han provocado el aumento de voces dentro del partido que piden su dimisión. En una reunión con su gabinete, Starmer ha insistido en que se queda.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha declarado que no dimitirá, pese a la presión de más de 70 diputados laboristas que piden su salida tras las derrotas en las elecciones locales. Starmer asegura que el Partido Laborista tiene un procedimiento para destituir a un líder, el cual no se ha activado. A pesar de reconocer la frustración dentro de su partido, Starmer insiste en que su dimisión sumiría al Reino Unido en el caos. La crisis ha provocado la renuncia de seis asesores ministeriales, quienes han sido reemplazados. La secretaria de Interior y la responsable de Exteriores también han pedido su salida.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha comunicado este martes en una reunión de su gabinete que no dimitiría, según informa su oficina. "El Partido Laborista cuenta con un procedimiento para destituir a un líder, y este no se ha activado", indica el comunicado.

"El país espera que continuemos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete. Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el gobierno, lo que tiene un coste económico real para nuestro país y para las familias", añaden.

Este comunicado se produce en plena crisis después de que más de 70 diputados laboristas se hayan sumado a la petición de dimisión tras las derrotas cosechadas en las elecciones locales del pasado jueves, que supusieron grandes avances para la formación de ultraderecha Reform, liderada por Nigel Farage.

En concreto, 78 diputados han pedido su dimisión, y a ellos se han unido la ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la de Exteriores, Yvette Cooper, que han pedido al primer ministro que establezca un calendario claro para dejar su cargo. Además, minutos antes de la reunión del gabinete, una miembro del Gobierno, la secretaria de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó su dimisión y apremió a Starmer a que "haga lo correcto" y también que él ponga su cargo a disposición del partido.

Por el momento, Starmer aguanta la presión, cuando solo queda un día para que presente su programa de Gobierno en el nuevo periodo de sesiones parlamentario en el llamado "discurso del rey", un discurso pronunciado por el monarca pero que recoge los planes del gabinete para los próximos meses.

Starmer reconocía el lunes la "frustración" con su figura, tras los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales del pasado jueves, aunque volvía a rechazar su dimisión apostando por darle la vuelta a la situación, después de incidir en que su marcha solo "sumirá" en el "caos" a Reino Unido.

"No voy a ocultar el hecho de que tengo detractores, incluso dentro de mi propio partido. Y tampoco voy a ocultar el hecho de que tengo que demostrarles que están equivocados. Y lo haré", afirmaba el dirigente laborista, recalcando que su salida solo ahondaría en "el caos" en el que, decía, "los conservadores lo hundieron (al país) una y otra vez" con sucesivos cambios de liderazgo desde 2019.

De cualquier modo, la crisis laborista ya ha provocado los primeros movimientos, si bien en la dirección contraria a las dudas planteadas sobre Starmer: después de que seis asesores ministeriales --cargos no remunerados inferiores a los subsecretarios de Estado, el menor de los tres escalafones ministeriales-- renunciaran o exigieran al primer ministro que estableciera un calendario para su dimisión, Downing Street ha anunciado el reemplazo de los seis. Están distribuidos entre las carteras de Salud y Asistencia Social; Justicia; Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales; Interior; Trabajo y Pensiones, y la propia oficina del gabinete.

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