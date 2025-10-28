Ahora

Han cambiado el recinto

Las quejas de Carlos Alcaraz por la pista del nuevo Masters de París: "Es más lento que la tierra"

El tenista murciano, después de perder el segundo set contra Cameron Norrie, protestó mucho ante su entrenador Juan Carlos Ferrero.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

El nuevo Masters de París ha dicho adiós al barrio de Bercy para instalarse en La Défense Arena, que tiene capacidad para 23.000 aficionados. Y a Carlos Alcaraz no le ha gustado nada el cambio de pista.

En su debut contra Cameron Norrie, Carlitos se quejó de lo lenta que estaba en la pista. Fue justo después de perder el segundo set y ante Juan Carlos Ferrero, su entrenador.

"¡Esto es más lento que Montecarlo! Es más lento que la tierra", protestaba el número 1 del mundo. "No siento nada la pelota, cero. No puedo jugar aquí, no puedo, imposible", insistía.

No entendía el motivo por el que no podía encontrar su mejor tenis: "No sé qué está pasando...".

Las 6 de laSexta

  1. La mentira de Mazón sobre su 'complicado' trayecto desde el Palau al CECOPI: ni llovía ni había tráfico
  2. El PSOE justifica al juez del caso Koldo que retiró un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en efectivo
  3. Estados Unidos mata a 14 personas más en nuevos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico
  4. Netanyahu ordena al Ejército retomar "de inmediato" los ataques contra Gaza tras las supuestas violaciones de Hamás
  5. El huracán Melissa, que deja nueve muertos en el Caribe, toca tierra en Jamaica como categoría 5
  6. Reabren el caso de Maritrini y su bebé: las buscan en una balsa minera casi 40 años después de su desaparición