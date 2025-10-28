Las quejas de Carlos Alcaraz por la pista del nuevo Masters de París: "Es más lento que la tierra"

El tenista murciano, después de perder el segundo set contra Cameron Norrie, protestó mucho ante su entrenador Juan Carlos Ferrero.

El nuevo Masters de París ha dicho adiós al barrio de Bercy para instalarse en La Défense Arena, que tiene capacidad para 23.000 aficionados. Y a Carlos Alcaraz no le ha gustado nada el cambio de pista.

En su debut contra Cameron Norrie, Carlitos se quejó de lo lenta que estaba en la pista. Fue justo después de perder el segundo set y ante Juan Carlos Ferrero, su entrenador.

"¡Esto es más lento que Montecarlo! Es más lento que la tierra", protestaba el número 1 del mundo. "No siento nada la pelota, cero. No puedo jugar aquí, no puedo, imposible", insistía.

No entendía el motivo por el que no podía encontrar su mejor tenis: "No sé qué está pasando...".