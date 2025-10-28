Monumental rajada de Alonso por radio contra la FIA: "Una pregunta para dirección de carrera..."

El piloto de Aston Martin empezó, en plena carrera de México, a pedir a la FIA que le escuchara por radio: "Ojalá transmitan esta radio...".

Fernando Alonso explotó por radio contra la FIA, contra dirección de carrera. En pleno Gran Premio de México a 300km/h pidió a dirección de carrera que escuchara sus radios. El motivo era que algunos pilotos no estaban haciendo las curvas uno y tres y él lo estaba viendo por las pantallas.

"¿Hola? ¿Hola? Están retransmitiendo todas las radios que hacemos. Ojalá transmitan esta", decía Fernando en plena lucha.

Porque él tenía una pregunta para los comisarios de la FIA: "Una pregunta para dirección de carrera: ¿Puedo saltarme las curvas uno y tres?".

La tensión por la radio era total: "Es muy injusto que esté en esta posición. Esto no es posible. Simplemente no es posible...".

Insistía en que estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo en carrera a través de las pantallas, pero que a pesar de eso no había ninguna sanción: "He podido ver la repetición en las pantallas gigantes... es increíble que lo ignoren".