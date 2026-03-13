Pacheta revela la destitución más surrealista en 'El Cafelito': "Una pitonisa le dijo al presidente..."

El ahora técnico del Granada ha contado cómo fue su salida del Cartagena. Una historia de lo más llamativa teniendo en cuenta que se encontraba luchando por el ascenso. Sin embargo, lo más extraño fue la razón por la que el club albinegro decidió prescindir de sus servicios.

'Pacheta' es uno de los entrenadores más míticos del fútbol español. El técnico burgalés ha dirigido a varios equipos de la élite y ha superado situaciones muy complicadas como descensos o destituciones. Sin embargo, el ahora entrenador del Granada tiene una anécdota que se podría calificar de surrealista. La ha contado en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol.

Durante diciembre de 2012, 'Pacheta' fue el elegido para dirigir el banquillo del Cartagena, que luchaba por el ascenso a Segunda División después de haber descendido la temporada anterior. El extécnico del Huesca cogió al equipo séptimo y en mayo, cinco meses después, lideraba la clasificación.

Al terminar la temporada, con el 'play-off' aún por jugarse, 'Pacheta' fue destituido después de ganar el último encuentro de la temporada regular y estar segundo en la clasificación: "Entré al vestuario y vi a todos mis asistentes sentados con el director deportivo. Estaban blancos. El presidente dijo que estaba sustituido".

"Al día siguiente se supo que era porque el presidente había hablado con una pitonisa y le dijo que conmigo no ascendían", asegura el 'míster' en 'El Cafelito' que ya se encuentra disponible de manera completa en Youtube y Spotify.