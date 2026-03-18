Ayuso corrige las palabras de Felipe VI sobre la conquista de América: "Abusos, los que cometían los aztecas contra los autóctonos"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado sentirse "orgullosa" de lo ocurrido. "Había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una forma diferente de vivir", ha asegurado.

Isabel Díaz Ayuso ha criticado las declaraciones del rey Felipe VI sobre los abusos durante la conquista de América, argumentando que los aztecas y mayas ya cometían abusos contra su propia población. En una entrevista con Okdiario, Ayuso defendió la obra de la monarquía hispánica y su impacto en el mundo, afirmando que no se puede juzgar el pasado con la perspectiva actual. Por otro lado, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, interpretó las palabras del rey como un gesto de acercamiento, aunque denunció la visión de la derecha española de que los españoles civilizaron a los indígenas, recordando las grandes civilizaciones prehispánicas.

Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado contraria a las declaraciones que realizó el rey Felipe VI en las que admitía que hubo "muchos abusos y controversias" en la conquista de América.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado clara su postura, indicando que los abusos "ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales".

Así se ha pronunciado en una entrevista concedida a Okdiario, señalando que cree que las declaraciones que se escucharon del rey pertenecen a una conversación que se produce "en un entorno pseudoprivado" y que en realidad "es mucho más amplia".

Ayuso ha indicado que Felipe VI siempre ha tenido "las mejores palabras" para México, uniéndose a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo al afirmar que no se puede mirar al pasado "con las gafas del presente".

"Pienso que la obra y las misiones en el continente han cambiado el mundo. No se entendería el mundo sin la obra de la monarquía hispánica. Universidades, buenas costumbres, una forma de ver la vida, una cultura, una religión y una comunidad que hoy nos une a 600 millones de personas por todo el planeta nos hacen ser lo que somos", ha defendido.

Por tanto, a la pregunta del citado medio sobre si cree que hubo "muchos abusos", ha indicado que cree que "ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales".

De esta forma, ha explicado que luego "llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre".

Sheinbaum ve en las palabras de Felipe VI "un gesto de acercamiento"

Estas declaraciones se producen debido a las palabras de Felipe VI durante una visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

En este lugar aseguró que hubo "controversias éticas" en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. "Hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso", destacó.

Unas declaraciones que daban a entender que se abría la puerta a ese perdón por parte de España que el Gobierno de México reclama. Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha confesado que interpreta estas palabras como "un acercamiento". "No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que es un gesto de acercamiento", ha señalado.

Además, ha aprovechado la ocasión para denunciar que "hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México, pues eran unos bárbaros", recordando las "grandes matanzas" cometidas.

La presidenta de México ha esgrimido que cuando los españoles llegaron a lo que se llamó la Nueva España, "era el territorio de grandes civilizaciones", respondiendo así a estas críticas por parte de la derecha.

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