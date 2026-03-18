Gran incendio en una nave de neumáticos en La Bañeza (León): piden a los vecinos confinarse

¿Por qué es importante? La principal preocupación es la toxicidad del humo. El Ayuntamiento de La Bañeza recomienda a los vecinos no salir de casa, cerrar puertas y ventanas, usar mascarilla si es necesario y evitar acercarse a la zona para no entorpecer a los equipos de emergencia.

Un incendio de gran intensidad se ha declarado en una nave industrial de La Bañeza (León), dedicada al almacenamiento de neumáticos y plásticos, lo que ha requerido un amplio despliegue de emergencia. El fuego comenzó a las 02:56 horas en la avenida de Portugal, propagándose rápidamente debido a la naturaleza inflamable del material almacenado. Bomberos, Guardia Civil y Policía Local trabajan en la extinción y control del perímetro. La combustión de neumáticos y plásticos genera humo tóxico, complicando las labores. No se han reportado heridos, pero el Ayuntamiento ha recomendado a la población cerrar puertas y ventanas y evitar salir de casa.

Un incendio de gran intensidad se ha declarado esta madrugada en una nave industrial de almacenamiento de neumáticos y plásticos en La Bañeza (León), lo que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia que continúa trabajando en la zona.

El fuego se inició en torno a las 02:56 horas en una instalación situada en la avenida de Portugal. Desde los primeros minutos, la carga combustible del material almacenado —altamente inflamable— provocó una rápida propagación de las llamas y una densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos del municipio.

Tras recibir el aviso, se activó de inmediato un operativo coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación de León, junto a efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local, que trabajan en labores de extinción, control del perímetro y seguridad.

La intervención reviste especial complejidad debido a la naturaleza de los materiales afectados. La combustión de neumáticos y plásticos no solo intensifica el fuego, sino que genera grandes cantidades de humo tóxico, lo que obliga a extremar las precauciones y prolonga las tareas de extinción para evitar reactivaciones.

A lo largo de la mañana está previsto que se incorporen medios de Medio Ambiente para reforzar el operativo, una medida habitual en incendios de estas características, especialmente ante el riesgo de propagación y el posible impacto ambiental.

Por el momento no se han reportado heridos, aunque los servicios de emergencia mantienen activo el dispositivo mientras se evalúan los daños y se investigan las causas del incendio.

La principal preocupación se centra en la toxicidad del humo. Ante esta situación, el Ayuntamiento de La Bañeza ha emitido recomendaciones a la población: mantener puertas y ventanas cerradas, evitar salir de casa —especialmente personas vulnerables— y, en caso imprescindible, utilizar mascarilla. Asimismo, se pide no acercarse a la zona afectada para no dificultar las labores de los equipos de emergencia.