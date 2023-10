Mal día para Fernando Alonso. El asturiano, en el GP de México, no pudo pasar de Q2 en un fin de semana que se le está atragantando. Salidas de pista, trompos... lo que en él no es habitual está sucediendo en una pista que no está ni mucho menos, atendiendo a sus datos desde la entrada en el Mundial del Hermanos Rodríguez, entre sus favoritas.

Porque apenas ha sumado tres puntos en todas sus participaciones. Porque, en estos días, está sufriendo a bordo de un AMR23, de un Aston Martin, que sin duda ha vivido tiempos mejores. A saber si lo de EEUU fue tan solo un pequeño oasis en mitad del desierto en el que llevan desde Países Bajos.

Y Fernando ha sido muy autocrítico, en palabras que recogieron en el diario 'As': "No estaba haciendo un buen trabajo. Siempre con el pie cambiado y sin confianza en el coche. Un trompo fuerte en alta velocidad... No, no estoy a mi mejor nivel".

"Está siendo especialmente difícil para mí"

"Este fin de semana está siendo especialmente complicado para mí. Perdí el coche en cuanto monté las blandas el viernes, y el sábado lo mismo", insiste.

Porque, según dice, todo es cuestión de confianza: "No creo que sea algo del 'set up'. Hemos probado muchos desde Singapur y experimentado, tanto en Austin como en México, con tres sesiones. Es más cosa del paquete, y de nosotros a la hora de sentir confianza".

"Vamos al límite de agarre siempre, y hemos sido lentos en todas las sesiones... así que no, no es una mala clasificación", cuenta.

"Perdemos una o dos décimas por curva"

En ese sentido, da una solución: "Debemos trabajar juntos para volver a nuestro mejor nivel, y no es el que estamos mostrando. Perdemos una o dos décimas por curva, y hay que encontrar más prestaciones".

"Me siento confiado. Lo haremos mejor en Abu Dhabi, y también en carrera. En Austin sumamos puntos saliendo desde el 'pit lane", sentencia.