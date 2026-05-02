El preocupante diálogo de Alonso con su ingeniero en la 'sprint' de Miami: "La temperatura es crítica"

El asturiano ha expresado por radio el poco aguante que ha vuelto a mostrar el motor Honda en momentos de máximo rendimiento. Una prueba más de lo complicada que es la situación actual.

El Aston Martin de Fernando Alonso no mejora. Las sensaciones son muy malas y la 'sprint' de Miami ha sido una evidente prueba de ello. El asturiano ha cruzado la línea de meta en decimosexto lugar en una nueva prueba en la que puntuar se convierte en misión imposible.

Todo debido a un monoplaza que no para de dar problemas. Las vibraciones y la fiabilidad eran los grandes debes de Aston Martin y Honda para mejorar este parón. Si bien es cierto que Fernando reconoció que las vibraciones habían mejorado, no parece que el coche sea más fiable a la hora de competir.

Fernando ha terminado la 'sprint' pero con serios problemas de temperatura en el motor. Su diálogo con el ingeniero ha dejado ver que estaba siendo un grave problema para continuar con la carrera. Fernando lo ha explicado de manera muy clara por radio.

"La temperatura del motor es crítica", aseguraba el asturiano. Desde la escudería ya le habían pedido anteriormente que intentara enfriar el motor: "Necesitamos que refrigeres el motor cuando puedas".

Una situación que complica mucho más la puesta en escena de Alonso en Miami. El bicampeón sigue sumido en una crisis terrible provocada por un monoplaza que genera problema tras problema.