Cuba advierte de que no se va a dejar "amedrentar" por Trump y apela a que la comunidad internacional se una contra un posible ataque a la isla

El contexto Donald Trump ha aludido de forma irónica a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de una operación en Irán.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha respondido firmemente a las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió irónicamente una posible intervención militar en Cuba tras una operación en Irán. Durante un acto público, Trump insinuó que Estados Unidos podría "tomar el control" de la isla, lo que provocó risas entre los asistentes. Díaz-Canel ha calificado estas palabras como una amenaza de agresión militar sin precedentes y ha instado a la comunidad internacional a intervenir. Afirmó que las amenazas buscan satisfacer a un grupo influyente, pero advirtió que Cuba no se rendirá y defenderá su soberanía.

Cuba no se va a dejar amedrentar por Donald Trump. Miguel Díaz-Canel, presidente del país, ha respondido a la amenaza del republicano de una invasión a la isla y ha llamado a la comunidad internacional para disuadir a Estados Unidos de un movimiento "tan drástico".

El presidente de Estados Unidos, durante un acto público, ha aludido de forma irónica este viernes a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de una operación en Irán. Durante el evento, Trump ha mencionado a un asistente del público originario de la isla caribeña y ha afirmado: "Y él es originario de un lugar llamado Cuba, que tomaremos casi de inmediato", en un comentario que provocado risas entre los asistentes.

El mandatario ha continuado su intervención vinculando esa supuesta acción con su política exterior en Oriente Próximo. "Acabaremos con una primero, me gusta terminar el trabajo", ha agregado en referencia al conflicto con Irán.

Unas palabras que han encontrado la respuesta de Díaz-Canel, que ha asegurado que con sus declaraciones "el presidente de EEUU eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes". "La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EEUU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico", ha aseverado en un comentario en su cuenta de X.

El presidente cubano ha considerado que las amenazas de la administración Trump a Cuba buscan solamente "satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación", pero ha advertido de que "ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba". "Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional", ha concluido el presidente cubano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.