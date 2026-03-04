Mensaje directo de Honda a Fernando Alonso por la hecatombe de Aston Martin

Koji Watanabe, presidente de HRC, ha tratado de tranquilizar al bicampeón del mundo de Fórmula 1 tras el desastre de pretemporada que ha tenido Aston Martin por los problemas de fiabilidad del motor japonés.

A pocos días de que la temporada 2026 de Fórmula 1 arranque en Australia, Koji Watanabe ha roto su silencio en una entrevista en 'As' tras ser señalados por la terrorífica pretemporada que ha tenido Aston Martin.

El shakedown de Barcelona y los test de Bahréin no dejan lugar a dudas: el AMR26 tiene un serio problema de fiabilidad en su unidad de potencia.

Y el responsable directo, el presidente de HRC, es consciente: "No estamos al nivel que queríamos antes de ir a Australia. No hemos conseguido el kilometraje esperado y no hemos sido capaces de liberar el potencial de la unidad de potencia y el chasis del AMR26 en conjunto".

Eso sí, saben dónde deben mejorar: "Ahora sabemos dónde tenemos que mejorar en cuanto a fiabilidad y también en lo relativo a las prestaciones de la unidad de potencia. Nuestra prioridad es cerrar la desventaja en estas dos áreas tanto como sea posible".

A pesar de ello, huye de marcar tiempos: "Estamos priorizando los problemas y tratando de resolverlos paso a paso. Esto será un trabajo continuo que llevará algo de tiempo. Nos tomaremos cada carrera del inicio de la temporada como una manera de aprender de la unidad de potencia, su integración en el chasis y cómo podemos optimizar la gestión de la energía".

Watanabe también ha querido mandar un mensaje tranquilizador a Fernando Alonso afirmando que están contentos de trabajar con él y confiando en "escribir un buen siguiente capítulo" tras el desastre que supuso la etapa de McLaren-Honda de hace una década.

"Es un competidor absoluto con una motivación inacabable para ganar. Es un competidor fiero y estamos felices y orgullosos de competir con Fernando. Sabemos que el inicio de la temporada no es el que queríamos ni para nosotros ni para él. Pero queremos escribir un buen siguiente capítulo con Fernando", ha zanjado.