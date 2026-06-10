La preocupación de Pedro de la Rosa sobre los españoles en F1: "Tengo miedo por el futuro"

El embajador del equipo Aston Martin cree que sin programas "sólidos de apoyo" es difícil que jóvenes pilotos españoles puedan llegar a la élite.

Fernando Alonso y Carlos Sainz son las dos figuras de la Fórmula 1 en España. Pero Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin, está preocupado por el futuro y por el relevo generacional que no termina de llegar.

En una entrevista en 'Radio Marca', De la Rosa pide a las empresas españolas que apoyen a los pilotos jóvenes: "Necesitamos compañías españolas que apoyen el talento. Sin Repsol yo no habría llegado a la Fórmula 1".

"Tenemos a Fernando, a Carlos, a Mari Boya, a Pepe Martí, a mi sobrino Bruno del Pino, a Álex Palou... pero tengo miedo. No sé cuánta más suerte podemos tener para que sigan apareciendo pilotos de este nivel sin un programa sólido de apoyo", dice el embajador de la escudería verde.

Dice que la Fórmula 1 está en un momento muy bueno en nuestro país: "Ni en el mejor de mis sueños podía imaginar algo como lo que estamos viviendo ahora".

"La gente es del piloto español. Da igual que se llame Fernando, Carlos o cualquier otro. Cuando los resultados son buenos están ahí, pero cuando son malos también siguen apoyando", cierra el expiloto.

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