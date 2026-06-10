Sánchez rechaza de nuevo un adelanto electoral y responde a la mención de "señor P.S." de Feijóo preguntando "quién es M.Rajoy"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha defendido que "los españoles hablaron hace menos de tres años y en 2027 volverán a hablar" y ha denunciado la "hipocresía" del PP sobre la corrupción: "Del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna".

Durante la sesión de control en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó que no habrá adelanto electoral, a pesar de las demandas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien pide elecciones anticipadas tras los casos de corrupción en el PSOE. Sánchez enfatizó que los españoles ya se pronunciaron hace menos de tres años y volverán a hacerlo en 2027. Criticó a Feijóo por no tener "voz propia" y recordó la financiación irregular del PP, destacando que la sede de Ferraz no está financiada con dinero negro. Sánchez concluyó tildando a Feijóo como "el peor jefe de la oposición de la democracia".

No habrá adelanto electoral. Así de contundente ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados este miércoles. El jefe del Ejecutivo descarta de nuevo acudir a las urnas antes del final de la legislatura, tal y como le ha reclamado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha exigido a Sánchez que "dé la palabra a los españoles" tras la acumulación de casos de corrupción en el PSOE en los últimos meses.

"Solicita elecciones generales todos los años, pero los españoles hablaron hace menos de tres años, en 2027 volverán a hablar", ha respondido Sánchez ante la pregunta de Feijóo sobre un posible adelanto de los comicios. "El problema no es que el pueblo no tenga voz, sino que usted no tiene voz propia y es la voz de sus amos", ha añadido el líder socialista, dejando claro que su intención es agotar el año de mandato que tiene por delante. De hecho, ha augurado que los "ocho años de oposición marrullera" del Partido Popular llevarán a los de Génova a un nuevo batacazo el próximo año: "Nosotros seguiremos gobernando en 2027 y mucho más allá".

Un anuncio, el de que agotará la legislatura, que Sánchez ha hecho justo después de que, en su turno de pregunta, Feijóo asegurase que el presidente "pasará a la historia como inductor, financiador y beneficiado del mayor caso de corrupción de la historia de nuestra democracia". "Seños P. S., si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción, y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente", ha reclamado el líder 'popular'.

"Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy", ha contestado Sánchez, que ha desautorizado al presidente del PP para hablar de corrupción. "Yo asumo mis errores, pero jamás su grado de hipocresía. Del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna", ha añadido, aludiendo a la famoso foto del actuar líder de la oposición en el yate del narcotraficante gallego.

Del mismo modo, Sánchez ha recordado a Feijóo la financiación irregular del Partido Popular para desautorizar sus críticas a los casos que afectan al Partido Socialista: "La diferencia entre ustedes y nosotros es que la sede de Ferraz no está financiada con dinero negro".

"Dan lecciones de democracia y no asumen el resultado de las elecciones, dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción", ha criticado Sánchez, que ha cerrado su choque con Feijóo catalogando al líder del PP como "es el peor jefe de la oposición de la democracia".

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