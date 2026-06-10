Visita a la prisión o misa en la Sagrada Familia por los 100 años de la muerte de Gaudí: el segundo día del papa en Barcelona

Los detalles El pontífice también acudirá a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat y a la iglesia de San Agustí, en el corazón del barrio barcelonés del Raval.

El segundo día del papa en Barcelona se centrará en la basílica de la Sagrada Familia, siendo uno de los grandes actos de su visita a España. También visitará el monasterio de Montserrat, una cárcel y una parroquia en el barrio del Raval. La jornada comenzará en la prisión de Brians 1, donde oficiará una misa. Luego, en Montserrat, celebrará una oración del Santo Rosario y compartirá una comida con la comunidad benedictina. Por la tarde, se reunirá con entidades de caridad en la iglesia de San Agustí. El día concluirá con una misa en la Sagrada Familia, con motivo del centenario de Gaudí.

El segundo día del papa en Barcelona —y quinto de su visita a España— se centrará este miércoles en la basílica de la Sagrada Familia, donde tendrá lugar uno de los grandes actos de todo el viaje. También acudirá al monasterio de Montserrat, a una cárcel y a una parroquia en el barrio barcelonés del Raval.

La jornada empezará a las 10.50 en la prisión de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en un acto restringido que durará unos 20 minutos en el teatro-auditorio de la prisión, donde se oficiará una misa. El pontífice estará acompañado por el president de la Generalitat Salvador Illa, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramón Espadaler.

A continuación, a las 12:00, el mandatario de la Iglesia católica celebrará una oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, seguida de una comida con la comunidad benedictina del monasterio. Esta abadía es conocida como la zona cero de la pederastia clerical catalana. Allí al menos 15 personas han denunciado que cuando eran menores sufrieron agresiones sexuales por parte de tres religiosos distintos. Uno de ellos fue condenado y este miércoles el papa va a visitar ese lugar ante el enfado de las víctimas.

En esta visita a Montserrat, en la que rezarán el santo rosario, a León XIV le acompañarán, además de Illa, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat Pulido. Además, por parte del Gobierno central, también estarán presentes el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Ya por la tarde, León XIV tendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustí a las 16:30. Junto a él acudirán el president catalán, Espadaler, y la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo.

La jornada concluirá con la celebración a las 19:30 de una misa en la Basílica de la Sagrada Familia con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Este acto incluirá la inauguración de la torre de Jesucristo.

A este acto acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Martínez Bravo, Duch, Núria Montserrat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor; y el conseller de Deportes, Berni Álvarez.

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