Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

Koji Watanabe, presidente de Honda, ha mostrado su entusiasmo por volver a trabajar codo con codo con el bicampeón del mundo, y ha reiterado su propósito de dar a Fernando el mejor coche.

Fernando Alonso ha logrado dar algo de vida a Aston Martin en el GP de Mónaco. El bicampeón de la Fórmula 1 obtuvo un punto que sabe a gloria, tras acabar la carrera en décima posición y después de cinco carreras sin puntuar.

A pesar de cosechar un pequeño triunfo, el propio Alonso se ha mostrado insatisfecho debido a los problemas e inconvenientes que acumula el coche. Sin embargo, no pierde la esperanza de poder ejecutar una remontada y acabar el campeonato en mejor posición.

Por su parte, desde Honda han destacado la figura del veterano piloto por su experiencia y comentarios para ayudar a los nipones, aunque también han rechazado festejar el punto del asturiano, ya que no comulgan con su filosofía.

"Estoy muy contento de volver a trabajar con Fernando Alonso. No solo es bicampeón del mundo, sino también uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Sus comentarios sobre el coche y la unidad de potencia son extremadamente precisos y muy valiosos para impulsar nuestro desarrollo", ha señalado Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, en una entrevista para 'SoyMotor.com'.

Incluso, Watanabe ha asegurado que desde Honda no descansarán hasta alcanzar "el nivel de rendimiento al que aspiramos". "Tanto Aston Martin como Honda seguirán desarrollando el proyecto y esforzándose por luchar en las posiciones de cabeza junto a Fernando Alonso", añade el nipón.

Por último, el presidente de Honda ha destacado el nivel y la pasión de Fernando por las carreras y el ímpetu general por situarse en "la parte delantera de la parrilla". "Queremos luchar junto a él. Es un gran placer volver a trabajar con un piloto tan excepcional como Fernando Alonso", concluye Watanabe.

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