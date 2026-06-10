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Antonelli no quiere ser el favorito de Mercedes: "Sigo siendo el tapado"
El de Mercedes, tras otra victoria en Mónaco, acumula 66 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y 68 sobre su compañero, George Russell.
Kimi Antonelli está dejando al paddock con la boca abierta. Sus actuaciones en su segundo año en la Fórmula 1 están siendo increíbles. Ya tiene seis victorias después de la conseguida en el Gran Premio de Mónaco.
Pero a pesar de sus 66 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y 68 sobre George Russell, el joven Kimi no quiere saber nada de favoritismo. Él quiere seguir yendo de tapado aunque todos los focos ya le apuntan a él.
"No es la primera vez que vemos juegos mentales. La gente siempre intenta trasladar la presión a su oponente, ya sea un rival externo o un compañero de equipo; no hay mucha diferencia. Afortunadamente, esas cosas no me afectan realmente", dice el piloto italiano a 'Motorsport'.
Cree que es demasiado pronto para hablar de favoritos: "Estamos solo en el primer tercio de la temporada, y creo que es sin duda demasiado pronto para empezar a hablar de una lucha por el título. Yo trabajo carrera a carrera".
"Por supuesto, al final de cada fin de semana echo un vistazo a la clasificación, pero inmediatamente después mi atención ya se centra en la siguiente carrera. Cuando bajo la visera y salgo a la pista, no pienso en el campeonato. Corro para hacer el mejor trabajo posible. Y, como ya he dicho, como aún no he ganado nada, no tengo nada que perder", explica el favorito de Toto Wolff.
Pero a pesar de todo este discurso, sabe que en este 2026 todo se está poniendo de cara para él: "Soy consciente de que oportunidades como esta no se presentan a menudo, pero al mismo tiempo sigo siendo el menos favorito, el tapado, y esa es una posición que no me importa".
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