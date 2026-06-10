"Ha demostrado estar hecho de otra pasta": el halago de Pol Espargaró a Marc Márquez tras Hungría

El expiloto español ha festejado el regreso del mejor Marc Márquez tras un inicio de temporada complicado para el vigente campeón del mundo, donde ha tenido que lidiar con caídas y lesiones.

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El vigente campeón del mundo ha demostrado una vez más por qué es considerado el mejor piloto de MotoGP, tras cosechar su primera victoria en un Mundial marcado por sus lesiones y caídas. Tal ha sido su proeza en el GP de Hungría, que un expiloto no ha dudado en elogiarle.

"Ha demostrado que vuelve a estar hecho de otra pasta, nunca mejor dicho, y que puede ser igual de competitivo o incluso más de lo que era hasta ahora", ha asegurado Pol Espargaró, analista de 'DAZN', reivindicando el nivel de competitividad del ilerdense.

Durante el comienzo de temporada, Marc ha tenido que lidiar con muchos problemas a raíz de su lesión en el hombro derecho, la cual le ha impedido pilotar de forma correcta, y ha provocado muchas de sus recientes caídas. Pese a ello, Márquez ha logrado dejar atrás dichos problemas para dar comienzo a una remontada en la clasificación.

"Vimos que tenía problemas; ahora estos problemas parecen que se han ido, o sea que está en mejores situaciones de las que se encontraba antes de Le Mans", añade el expiloto español, festejando el regreso del mejor nivel de Marc Márquez.

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