El jefe de Ducati analiza la estrategia de Marc Márquez: "Sin forzar al principio, pero luego..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, alucina con lo que logró Marc Márquez en el Gran Premio de Hungría: victoria en la sprint y en la carrera.

Marc Márquez completó un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Hungría: pole, victoria en la sprint y victoria en la carrera larga. Y en el equipo Ducati siguen alucinando con esta gesta apenas unos días después de ser operado tanto del hombro derecho como del pie.

"Marc Márquez dominó un fin de semana perfecto con la pole, la sprint y la carrera larga, incluyendo las vueltas rápidas", escribe Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati.

Le ve como "un campeón incansable": "Todos le conocemos. Con él, el Ducati Lenovo consigue un primer puesto que se le resistía desde Japón 2025, y alcanza así también su victoria número 100 en MotoGP".

"Marc mostró de forma contundente un ritmo que nadie pudo igualar, sacando el máximo partido a su pole y ganando al estilo que solo él sabe hacer. Especialmente el domingo, gestionó la carrera con casi total perfección, el momento y la forma de los ataques, sin forzar al principio, esperando a que el neumático trasero medio alcanzara la temperatura óptima para luego marcar la diferencia en la segunda parte, con lucidez, determinación y su inmenso talento en un impresionante duelo en el que se jugaba todo", dice Gigi.

Fue de menos a más. No se precipitó cuando Pedro Acosta se puso líder y se le escapó a poco más de un segundo. Y con el paso de las vueltas se acercó para acabar ganando la carrera.

Ahora la pregunta es: ¿Llegará a la lucha por el mundial contra las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín?

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