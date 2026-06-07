"Es el único que puede competir con PSG y Barça": los socios eligen entre Florentino y Riquelme el futuro del Real Madrid

Los detalles Tras 20 años, el club blanco celebra unas elecciones al haber más de un candidato. El actual presidente, que lleva en el poder desde 2009 tras una primera etapa del 2000 a 2006, tiene como rival al empresario alicantino.

Han pasado veinte años desde las últimas elecciones en el Real Madrid, cuando los socios votaron entre Ramón Calderón, Juan Palacios, Arturo Baldasano y Juan Miguel Villar Mir. Ahora, los socios deben elegir entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, quienes presentan propuestas con nombres como Jose Mourinho, Jurgen Klopp, y jugadores como Haaland. Algunos votan por primera vez, mientras otros, como una familia dividida, tienen preferencias distintas. En una encuesta informal, 65 personas apoyan a Florentino y 35 a Riquelme, coincidiendo con las encuestas que predicen la victoria de Pérez. Las urnas cierran a las 20:00 para el recuento final.

Veinte años han pasado desde las últimas elecciones en el Real Madrid. Desde la última vez que los socios madridistas pasaron por las urnas para elegir entre Ramón Calderón, Juan Palacios, Arturo Baldasano o Juan Miguel Villar Mir. Tanto tiempo hace que muchos no saben ni lo que es. Que para muchos es la primera vez en la que acuden a las urnas en unos comicios a los que se presentan Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

Porque en sus manos está el destino del Real Madrid. En las manos de los socios. De personas eligen entre dos candidatos que han puesto en la mesa los nombres de Jose Mourinho y de Jurgen Klopp. Los de Dumfries, Konaté o Rodri y Haaland. Que, en el caso del empresario alicantino, vienen también con Raúl González, Iker Casillas, Fernando Hierro y Vicente del Bosque.

Ahora es turno del socio. La pregunta, muy clara. ¿Florentino... o Riquelme?: "¡Lo tengo clarísimo! ¿A quién tengo cara yo para votar?"

Para algunos es su primera vez después de dos décadas como socio: "Llevo más de 20 años y es la primera vez que voto".

Es el tiempo que ha pasado, porque desde 2006 no ha habido votación alguna en el Real Madrid para elegir presidente. "Hemos votado a Florentino. Los cuatro. Es el único que puede competir con PSG y Barça".

Hay familias, eso sí, divididas, con la hija apostando por Riquelme y el padre por Florentino. Y hay también quien a pesar de votar no se sabe bien el nombre de los candidatos: "A Riquelme... ¿se llama así?"

A modo de juego, preguntando por el voto a un centenar de personas el resultado ha sido que 65 nos ha confesado que apuestan por Florentino mientras que 35 lo hacen por Riquelme. Los resultados coinciden con las encuestas, que pronostican una victoria del presidente.

A las 20:00 cierran las urnas para comenzar un recuento de votos en el que son los socios los que deciden el futuro del Real Madrid.

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