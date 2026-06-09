El elogio de Fernando Alonso a Carlos Sainz Sr: "Fue mi mayor inspiración"

El piloto asturiano habla sobre sus inicios en el automovilismo y admite que el madrileño fue su mayor inspiración.

El calendario de Fórmula 1 llega a Montmeló para la cita con el Circuit de Barcelona-Catalunya. Un gran premio que marcará la primera de las dos citas que tendrá la categoría en España esta temporada.

Un fin de semana que será especial para pilotos con Fernando Alonso. Además de correr en casa, el piloto español correrá en el circuito donde hace trece años consiguió su última victoria de Fórmula 1.

Antes del GP de Barcelona-Catalunya, Alonso repasó sus inicios en el automovilismo y admitió quien era su mayor inspiración: "No había muchos pilotos españoles cuando yo competía en karting. Carlos Sainz padre era el nombre más importante cuando ganaba el Campeonato Mundial de Rally".

"Recuerdo que hizo una exhibición en mi ciudad natal. Yo era piloto de karting por aquel entonces, pero me invitaron a ser su copiloto. Fue un momento muy especial estar sentado junto a Carlos", comentó Alonso, en la web oficial del equipo Aston Martin.

Además, el piloto español ha admitido que en sus inicios, Ayrton Senna y Carlos Sainz Sr eran sus mayores inspiraciones y ha halagado al piloto madrileño: "Era la figura más importante del automovilismo en España por aquel entonces, y sigue siendo una de las más importantes de nuestro país. A nivel internacional, Ayrton Senna fue mi mayor inspiración, pero en España, Carlos fue mi mayor inspiración", concluyó el bicampeón del mundo.

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