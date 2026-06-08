La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"

Imagen de archivo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz el pasado 28 de mayo.

Los detalles Además, la fiscal de este proceso, Begoña García Boró, considera que el puesto de trabajo adjudicado a David Sánchez "ya existía", que se contaba con un empleo de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales hasta que se produjo la jubilación de su responsable.

En el juicio que involucra a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, la Fiscalía ha reiterado su solicitud de absolución, argumentando que las acusaciones no están acreditadas. Esta petición abarca a los once acusados en el caso. La fiscal Begoña García Boró ha defendido su informe ante las acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. García Boró ha aclarado que el puesto de trabajo de David Sánchez ya existía y que no hubo recursos contra su creación. Además, ha defendido el proceso de instrucción y los correos intervenidos, afirmando que contienen datos objetivos pero no concluyentes.

En el caso que juzga al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez, la Fiscalía ha vuelto a solicitar su absolución al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones". Así, la petición de absolución no solo recae sobre David Sánchez, sino sobre los once acusados en este juicio.

Y decimos que lo ha vuelto a pedir porque la Fiscalía ya solicitó el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala. Por lo que este nuevo paso supone que se ratifican en su idea.

La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación. Además, ha expuesto que en una misma persona no pueden concluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Al final de su intervención, ha hecho un alegato de la labor de la Fiscalía y, aunque no ha nombrado a Sánchez, pues lo han sacado las acusaciones, sí ha dicho que la frase "de quién depende la Fiscalía" ha hecho "mucho daño".

El puesto adjudicado a David Sánchez "ya existía"

El puesto de trabajo adjudicado a David Sánchez "ya existía", ha manifestado la fiscal, pues se contaba con un empleo de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales hasta que se produjo la jubilación de su responsable.

Considera la fiscal que, a partir de ese momento, fue asumido por profesores "fuera del horario laboral e incluso durante los fines de semana". En este marco, la fiscal ha detallado que esta responsabilidad dependía desde el punto de vista académico de la Junta de Extremadura, de ahí que los responsables de Cultura provincial no pudieran solicitar el puesto, al ser una atribución "ajena a sus funciones".

Ha remarcado que de los testimonios de testigos y acusados se desprende que David Sánchez "tenía despacho y acudía a su trabajo" a pesar de la denuncia de absentismo de las acusaciones populares.

No se recurrió la plaza

Así, la fiscal García Boró entiende que no hubo alegaciones, advertencias ni recursos interpuestos contra la creación de las dos plazas que ahora se investigan por su presunta ilegalidad. Concretamente, las plazas de David Sánchez, como coordinador de los conservatorios, y la de Luis Carrero, como jefe de actividades transfronterizas.

Además, no solo remarca que no hubo quejas por parte de otras personas, sino que tampoco se produjeron por parte de partidos como el PP. "Ni tan siquiera de otros partidos políticos", ha escrito en alusión a los populares.

García Boró le ha recordado a las acusaciones populares, que en la sesión de este lunes han criticado la posición de "defensa" de los acusados por parte de la acusación pública, que la Fiscalía respaldó todo el proceso de instrucción llevado a cabo por la jueza Beatriz Biedma y que la intervención de los correos se ajustó a la ley.

También ha defendido el informe de la UCO por lo que respecta a los correos intervenidos, al contener "datos objetivos”, los cuales, sin embargo, “no pueden ser interpretados” como sí han hecho las acusaciones populares.

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