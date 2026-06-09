Trump reanuda los ataques a Irán como represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz

La otra cara La República Islámica defiende que la aeronave no fue atacada "deliberadamente" y pide a todas las fuerzas extranjeras que se alejen de su territorio para evitar incidentes similares.

Donald Trump ha anunciado represalias contra Irán tras acusarlo del derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz. Aunque los pilotos están a salvo, Trump ha insistido en que Estados Unidos debe responder al ataque, mientras que Irán ha negado que fuera deliberado. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, ha destacado que este tipo de incidentes pueden suceder debido a la tensión en la región. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha instado a las fuerzas extranjeras a retirarse para evitar accidentes. La región ha experimentado una escalada de tensión con intercambios de ataques entre Irán e Israel.

EEUU ha reanudado este martes los ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, según ha informado el ejército a 'Reuters'. Las represalias, que el Centcom llama "de autodefensa", llegan pocas horas después de los avisos de Donald Trump, que ha acusado a Teherán del incidente, mientras que la República Islámica defiende que no fue un ataque deliberado.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", dijo Trump en Truth Social, donde apuntó que los dos pilotos involucrados están "sanos y salvos". "No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió.

Horas después, el ejército estadounidense ha confirmado el inicio de una nueva oleada de ataques y el Servicio Federal de Inteligencia y Seguridad (FARS) de Irán ha informado de explosiones en las zonas orientales de Hormozgan. Medios iraníes también han confirmado el impacto de un proyectil en Sirik, al sur del país, y ataques a la isla de Qeshm.

Un helicóptero AH-64 Apache estadounidense cayó el lunes cerca de la costa de Omán con los dos soldados a bordo. Este martes, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) informó del rescate de los dos tripulantes, que se llevó a cabo a las 19:33 horas del este de Estados Unidos (23:33 GMT del lunes).

Irán niega haber atacado

Irán ha asegurado que la aeronave no fue atacada deliberadamente. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, ha subrayado a 'Al Jazeera' que Irán no estuvo detrás del ataque, aunque ha señalado que este tipo de incidentes pueden ocurrir "intencionadamente" debido a la tensa situación en la zona.

Según medios estatales iraníes, que citan una fuente militar, no se han realizado operaciones aéreas militares ofensivas en el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha pedido a las fuerzas extranjeras que se alejen de su territorio para evitar "accidentes" o "la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado".

"Las fuerzas extranjeras en proximidad a nuestro territorio están en riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes fortuitos o la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado. Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se retiren", ha expresado Araghchi en X.

El ministro iraní ha advertido además que "preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero también hablamos otros idiomas".

En los últimos días, se ha vivido una escalada de tensión en la región con el intercambio de ataques entre Irán e Israel que cesaron el lunes. En este contexto, también el lunes el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero con bandera de Palaos en el golfo de Omán por violar el bloqueo de Washington y 24 marineros indios tuvieron que ser rescatados.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

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