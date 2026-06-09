El incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) mantiene a más de 100 vecinos desalojados y ya arrasa casi 4.000 hectáreas

¿Por qué es importante? Desde hace diez días, diferentes fuegos están devorando Huelva. Se trabaja sobre un foco en dirección a Villanueva de los Castillejos, origen del incendio el lunes, otro en dirección a Alosno y dos más en el entorno de Gibraleón.

El incendio en Villanueva de los Castillejos, Huelva, se ha convertido en el más extenso de 2026, con casi 4.000 hectáreas arrasadas y 118 vecinos desalojados. El viento ha dificultado las labores de extinción, mientras las llamas avanzan sin cesar. Desde el puesto de mando, se monitorean cuatro focos diferenciados, con especial atención a los cambios en la dirección del viento. Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, advierte sobre un posible récord de territorio quemado. Aunque el viento sigue siendo un desafío, la bajada de temperatura y el aumento de humedad ofrecen un respiro para la extinción.

El incendio de Villanueva de los Castillejos, en Huelva, es ya el más extenso de este año 2026. Por el momento, 118 vecinos siguen desalojados de sus viviendas ante la proximidad de las llamas y casi 4.000 hectáreas ya han sido arrasadas. Además, el viento que ha reinado en las últimas horas ha complicado las labores de extinción.

Las llamas no han cesado en su avance por Villanueva de los Castillejos. "Ahora estoy en casa de mi hermana, aquí en el pueblo, a ver si esto se calma un poco", cuenta uno de los afectados por este incendio forestal. "Ahí teníamos un par de perros; también los hemos tenido que sacar", lamenta otro.

Desde el puesto de mando avanzado, la evolución del incendio presenta un escenario especialmente fragmentado, con hasta cuatro focos diferenciados. Se trabaja sobre un foco en dirección a Villanueva de los Castillejos, origen del incendio el lunes, otro en dirección hacia Alosno y dos más en el entorno de Gibraleón, donde la situación mantiene una vigilancia constante ante posibles cambios en la dirección del viento.

Y es que, desde hace diez días, diferentes fuegos están devorando Huelva. Antonio Sanz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ya ha apuntado a la posibilidad de que la cifra de territorio quemado sea récord. "No descartamos que el incendio supere esas 3.600 hectáreas".

"El viento va a seguir soplando de noroeste, con rachas muy fuertes, de más de 30 kilómetros por hora", recuerda la meteoróloga de laSexta, Belén Samper, por lo que todas las vistas están puestas en el viento y su fuerza. Aunque no todo es malo. "La parte buena es que la temperatura baja y la humedad sube, lo cual es bueno para la extinción del incendio".

En la tarde de este martes, el incendio forestal había conseguido saltar el río Odiel y había puesto rumbo a Gibraleón. Solo separa al pueblo de las llamas una carretera.

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